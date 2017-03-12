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جامعة حائل تتفاعل مع طلابها وطالباتها أثناء تعليق الدراسة

صورة متحركة بثتها على حسابها تُمكن الطلبة من أخذ صورة لشاشة العرض

أبقت جامعة حائل علاقة الطلبة بها مستمرة خلال فترة تعليق الدراسة حالياً، وذلك بعد أن فعّلت صناعة المحتوى والأفكار من الطلبة، وإرسال الأفكار إلى بريد الإعلام الجامعي Media@uoh.edu.sa.

وفي هذ الإطار فعَلت الجامعة التواصل مع الطلبة عبر صورة متحركة بثتها على حسابها الرسمي، تُمكن الطلبة من أخذ صورة لشاشة العرض، والتي عليها تستقر الصورة على فكرة واحدة من بين أكثر من ٢٥ فكرة، أدخلتها إدارة الإعلام الجامعي، جميعها مستقاة من أفكار يُمكن تطبيقها على أرض الواقع، منها ما هو تقني، ومنها ما هو اجتماعي، أو تطوعي.

ونال هذا الإجراء استحسان الطلبة، الذين بدأوا بتصوير الشاشة وإرسالها عبر الإيميل، فيما شارك كافة أطياف المجتمع الحائلي من عبر الطلبة في الفكرة عبر حساباتهم في تويتر.

وكان مدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم، وجّه وكلاء الجامعة وعمداء الكليات بتفعيل التدريس عن بُعد في الجامعة من خلال نظام (البلاك بورد)، وذلك بدءاً من يوم الثلاثاء الماضي.

جامعة حائل تعليق الدراسة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة حائل تتفاعل مع طلابها وطالباتها أثناء تعليق الدراسة
سبق

أبقت جامعة حائل علاقة الطلبة بها مستمرة خلال فترة تعليق الدراسة حالياً، وذلك بعد أن فعّلت صناعة المحتوى والأفكار من الطلبة، وإرسال الأفكار إلى بريد الإعلام الجامعي Media@uoh.edu.sa.

وفي هذ الإطار فعَلت الجامعة التواصل مع الطلبة عبر صورة متحركة بثتها على حسابها الرسمي، تُمكن الطلبة من أخذ صورة لشاشة العرض، والتي عليها تستقر الصورة على فكرة واحدة من بين أكثر من ٢٥ فكرة، أدخلتها إدارة الإعلام الجامعي، جميعها مستقاة من أفكار يُمكن تطبيقها على أرض الواقع، منها ما هو تقني، ومنها ما هو اجتماعي، أو تطوعي.

ونال هذا الإجراء استحسان الطلبة، الذين بدأوا بتصوير الشاشة وإرسالها عبر الإيميل، فيما شارك كافة أطياف المجتمع الحائلي من عبر الطلبة في الفكرة عبر حساباتهم في تويتر.

وكان مدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم، وجّه وكلاء الجامعة وعمداء الكليات بتفعيل التدريس عن بُعد في الجامعة من خلال نظام (البلاك بورد)، وذلك بدءاً من يوم الثلاثاء الماضي.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
07:40 PM

جامعة حائل تتفاعل مع طلابها وطالباتها أثناء تعليق الدراسة

صورة متحركة بثتها على حسابها تُمكن الطلبة من أخذ صورة لشاشة العرض

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خالد السليمي - حائل
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أبقت جامعة حائل علاقة الطلبة بها مستمرة خلال فترة تعليق الدراسة حالياً، وذلك بعد أن فعّلت صناعة المحتوى والأفكار من الطلبة، وإرسال الأفكار إلى بريد الإعلام الجامعي Media@uoh.edu.sa.

وفي هذ الإطار فعَلت الجامعة التواصل مع الطلبة عبر صورة متحركة بثتها على حسابها الرسمي، تُمكن الطلبة من أخذ صورة لشاشة العرض، والتي عليها تستقر الصورة على فكرة واحدة من بين أكثر من ٢٥ فكرة، أدخلتها إدارة الإعلام الجامعي، جميعها مستقاة من أفكار يُمكن تطبيقها على أرض الواقع، منها ما هو تقني، ومنها ما هو اجتماعي، أو تطوعي.

ونال هذا الإجراء استحسان الطلبة، الذين بدأوا بتصوير الشاشة وإرسالها عبر الإيميل، فيما شارك كافة أطياف المجتمع الحائلي من عبر الطلبة في الفكرة عبر حساباتهم في تويتر.

وكان مدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم، وجّه وكلاء الجامعة وعمداء الكليات بتفعيل التدريس عن بُعد في الجامعة من خلال نظام (البلاك بورد)، وذلك بدءاً من يوم الثلاثاء الماضي.

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