النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 267 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 253 خلال الـ24 ساعة الماضية

"المطوع" يسلّم البراءة القنصلية لمدير مكتب وزير الخارجية بدبي

تمنى له التوفيق في خدمة مصالح المواطنين خلال مسيرة عمله

سلّم القنصل العام للمملكة العربية السعودية لدى إمارة دبي والإمارات الشمالية، عبدالله بن منصور المطوع، يوم أمس، البراءة القنصلية للشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي.

وقال القنصل السعودي في دبي في تغريدة له عبر حسابه بـ"تويتر": التقيت صباح اليوم الخميس، الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي لتسليمه البراءة القنصلية كقنصل عام للمملكة العربية السعودية لدى دبي والإمارات الشمالية.

وأضاف: راجيًا من الله العلي القدير أن يُمدّني بعونه وتوفيقه لخدمة مصالح المواطنين السعوديين وتوفير كافة سبل الراحة لهم في ظل توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ووزير الخارجية وكافة مسؤولي وزارة الخارجية.

القنصل العام للمملكة العربية السعودية عبدالله بن منصور المطوع

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المطوع" يسلّم البراءة القنصلية لمدير مكتب وزير الخارجية بدبي
سبق

سلّم القنصل العام للمملكة العربية السعودية لدى إمارة دبي والإمارات الشمالية، عبدالله بن منصور المطوع، يوم أمس، البراءة القنصلية للشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي.

وقال القنصل السعودي في دبي في تغريدة له عبر حسابه بـ"تويتر": التقيت صباح اليوم الخميس، الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي لتسليمه البراءة القنصلية كقنصل عام للمملكة العربية السعودية لدى دبي والإمارات الشمالية.

وأضاف: راجيًا من الله العلي القدير أن يُمدّني بعونه وتوفيقه لخدمة مصالح المواطنين السعوديين وتوفير كافة سبل الراحة لهم في ظل توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ووزير الخارجية وكافة مسؤولي وزارة الخارجية.

29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442
02:39 PM

"المطوع" يسلّم البراءة القنصلية لمدير مكتب وزير الخارجية بدبي

تمنى له التوفيق في خدمة مصالح المواطنين خلال مسيرة عمله

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
570

سلّم القنصل العام للمملكة العربية السعودية لدى إمارة دبي والإمارات الشمالية، عبدالله بن منصور المطوع، يوم أمس، البراءة القنصلية للشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي.

وقال القنصل السعودي في دبي في تغريدة له عبر حسابه بـ"تويتر": التقيت صباح اليوم الخميس، الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي لتسليمه البراءة القنصلية كقنصل عام للمملكة العربية السعودية لدى دبي والإمارات الشمالية.

وأضاف: راجيًا من الله العلي القدير أن يُمدّني بعونه وتوفيقه لخدمة مصالح المواطنين السعوديين وتوفير كافة سبل الراحة لهم في ظل توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ووزير الخارجية وكافة مسؤولي وزارة الخارجية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,640
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,193
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,140
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,034

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان
المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة