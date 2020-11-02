عنقود في السماء.. "الشقيقات السبع" يزين "ليالي السعودية في نوفمبر"

بعضهن يسطع آلاف المرات أكثر من الشمس ويشبهن نجوم الدب الأصغر

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: نوفمبر يُعتبر شهر الثريا؛ حيث يزين هذا العنقود النجمي سماء السعودية والمنطقة العربية بعد بداية الليل وحتى فجر اليوم التالي.

وعنقود الثريا الذي يعرف أيضًا بتسمية "الشقيقات السبع" سيكون مشاهدًا ليس فقط في الوطن العربي؛ بل في كل مكان من القطب الشمالي إلى أبعد نقطة في أمريكا الجنوبية.

وبالنظر إلى هذا العنقود النجمي فهو يشبه نجوم الدب الأصغر إلا أنه ضبابي المظهر ويمكن تحديد موقعه بسهولة باستخدام نجوم الجبار (الجوزاء)، فعندما يتم رسم خط وهمي من النجوم الثلاثة في الجبار في الاتجاه المعاكس لنجم الشعرى اليمانية؛ سوف نصل إلى نجم أحمر براق يسمى الدبران، وبالقرب من هذا النجم يقع عنقود الثريا، وهناك حاجة لاستخدام وسيلة مساعدة بصرية (المنظار) لرؤية هذا العنقود من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي.

الثريا عنقود مجرى مفتوح يحتوي على قرابة 500 نجم، وبحسب القياسات الحديثة فإن الثريا ولدت من نفس سحابة الغاز والغبار منذ حوالى 100 مليون سنة فقط مقارنة مع عمر الشمس البالغ 4 مليارات سنة ونصف.

نجوم الثريا مرتبطة ببعضها بواسطة تبادل الجاذبية فيما بينها، وتبعد عن الأرض مسافة 430 سنة ضوئية، وتلك الاخوات السبع تندفع سويًّا عبر الفضاء، والعديد منها يسطع آلاف المرات أكثر من الشمس.

وعند التقاط صور لهذا العنقود سوف يظهر أثر السديم الذي تَكوّنت منه هذه النجوم، ومن خلال المنظار الثنائي سوف يظهر العديد من النجوم أكثر من الشقيقات السبع ومن خلال تلسكوب كبير يمكن رؤية بعض المواد السديمية حول النجوم.

كقاعدة عامة، يظهر عنقود الثريا فوق الأفق الشرقي قبل الدبران، ويغرب قبله، والاستثناء الوحيد لهذه القاعدة سيكون بالنسبة للقاطنين في خطوط العرض الجنوبية "جنوب خط الاستواء" حيث تشرق الثريا بعد فترة قصيرة من شروق الدبران.

وبالنسبة لنا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية؛ فإن عنقود الثريا مرتبط بفصل الشتاء برغم ذلك سيرصد في سماء المساء من الآن وحتى أبريل 2021.

حاليًا تظهر الثريا منخفضة في الأفق الشرقي بعد بداية الليل ببعض الوقت، وتصل عاليًا في السماء عند منتصف الليل وتنخفض نحو الغرب قبل الفجر تمامًا مثل الشمس خلال النهار وهذه حركة ظاهرية بسبب دوران الأرض حول محورها.

بشكل عام يكون عنقود نجوم الثريا ظاهرًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية طوال الليل بالتزامن مع أواخر فصل الخريف والانتقال نحو فصل الشتاء، ويمكن بسهولة تخيل الثريا كلطخة متجمدة على قبة سماء الليل.