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"هدف" يتيح دخول المستخدمين في "طاقات" عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد

تماشياً مع توجهات القيادة في سبيل دعم التحول الرقمي وتيسيراً على المستفيدين

أتاح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، الدخول إلى البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، من خلال النفاذ الوطني الموحد، وذلك تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة في سبيل دعم التحول الرقمي وتيسيراً على المستفيدين من خدمات بوابة (طاقات).

ويمكن للمستفيدين وعملاء الصندوق الدخول إلى بوابة "طاقات" عبر بوابة "نفاذ" دون الحاجة لإنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بـ"طاقات" من خلال عدة خطوات هي: الدخول على موقع البوابة الوطنية للعمل عبر الرابط www.taqat.sa ثم تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستفيد للدخول على نظام أبشر، وبعدها إدخال رمز التأكيد المرسل، والتحقق من الرمز واختيار الخدمات المتاحة للمستفيدين.

يُذكر أن النفاذ الوطني الموحد هو مبادرة وطنية من مركز المعلومات الوطني بالمملكة لإصدار وإدارة هويات المواطنين والمقيمين الرقمية.

ويهدف مشروع النفاذ الوطني الموحد إلى إيجاد نظام وطني تحت إدارة مركز المعلومات الوطني بحيث تستفيد منه القطاعات الحكومية والخاصة في إدارة الهوية الرقمية، وإصدار "هوية إثبات إلكترونية" للفرد أو المنشأة في نظام الهوية الرقمية، وإيجاد آلية تحقق وتسجيل آمنة تضمن أن الهوية المصدرة من النظام تخص الشخص المقصود فعلاً، وهو الذي يحق له فقط استخدام الهوية الرقمية، واستخدام أكثر من عامل في عملية دخول النظام لتحقيق مستوى عالٍ في المصادقة أو التسجيل.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف" يتيح دخول المستخدمين في "طاقات" عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد
سبق

أتاح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، الدخول إلى البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، من خلال النفاذ الوطني الموحد، وذلك تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة في سبيل دعم التحول الرقمي وتيسيراً على المستفيدين من خدمات بوابة (طاقات).

ويمكن للمستفيدين وعملاء الصندوق الدخول إلى بوابة "طاقات" عبر بوابة "نفاذ" دون الحاجة لإنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بـ"طاقات" من خلال عدة خطوات هي: الدخول على موقع البوابة الوطنية للعمل عبر الرابط www.taqat.sa ثم تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستفيد للدخول على نظام أبشر، وبعدها إدخال رمز التأكيد المرسل، والتحقق من الرمز واختيار الخدمات المتاحة للمستفيدين.

يُذكر أن النفاذ الوطني الموحد هو مبادرة وطنية من مركز المعلومات الوطني بالمملكة لإصدار وإدارة هويات المواطنين والمقيمين الرقمية.

ويهدف مشروع النفاذ الوطني الموحد إلى إيجاد نظام وطني تحت إدارة مركز المعلومات الوطني بحيث تستفيد منه القطاعات الحكومية والخاصة في إدارة الهوية الرقمية، وإصدار "هوية إثبات إلكترونية" للفرد أو المنشأة في نظام الهوية الرقمية، وإيجاد آلية تحقق وتسجيل آمنة تضمن أن الهوية المصدرة من النظام تخص الشخص المقصود فعلاً، وهو الذي يحق له فقط استخدام الهوية الرقمية، واستخدام أكثر من عامل في عملية دخول النظام لتحقيق مستوى عالٍ في المصادقة أو التسجيل.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
02:47 PM

"هدف" يتيح دخول المستخدمين في "طاقات" عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد

تماشياً مع توجهات القيادة في سبيل دعم التحول الرقمي وتيسيراً على المستفيدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أتاح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، الدخول إلى البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، من خلال النفاذ الوطني الموحد، وذلك تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة في سبيل دعم التحول الرقمي وتيسيراً على المستفيدين من خدمات بوابة (طاقات).

ويمكن للمستفيدين وعملاء الصندوق الدخول إلى بوابة "طاقات" عبر بوابة "نفاذ" دون الحاجة لإنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بـ"طاقات" من خلال عدة خطوات هي: الدخول على موقع البوابة الوطنية للعمل عبر الرابط www.taqat.sa ثم تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستفيد للدخول على نظام أبشر، وبعدها إدخال رمز التأكيد المرسل، والتحقق من الرمز واختيار الخدمات المتاحة للمستفيدين.

يُذكر أن النفاذ الوطني الموحد هو مبادرة وطنية من مركز المعلومات الوطني بالمملكة لإصدار وإدارة هويات المواطنين والمقيمين الرقمية.

ويهدف مشروع النفاذ الوطني الموحد إلى إيجاد نظام وطني تحت إدارة مركز المعلومات الوطني بحيث تستفيد منه القطاعات الحكومية والخاصة في إدارة الهوية الرقمية، وإصدار "هوية إثبات إلكترونية" للفرد أو المنشأة في نظام الهوية الرقمية، وإيجاد آلية تحقق وتسجيل آمنة تضمن أن الهوية المصدرة من النظام تخص الشخص المقصود فعلاً، وهو الذي يحق له فقط استخدام الهوية الرقمية، واستخدام أكثر من عامل في عملية دخول النظام لتحقيق مستوى عالٍ في المصادقة أو التسجيل.

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