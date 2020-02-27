النصر يرفض الهزيمة أمام الأهلي ويتمسك بالوصافة.. اللحاق بالهلال مستمر

في افتتاح جولة (شباب العشرين) من دوري الأمير محمد بن سلمان

رفض النصر الخروج خاسراً أمام ضيفه الأهلي، ولحق بالتعادل الإيجابي في الشوط الثاني.

وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ( جولة شباب العشرين Y20 )

بهذه النتيجة بقي النصر ثانياً برصيد 42 نقطة، والأهلي ثالثاً بـ 34 نقطة.

الشوط الأول انتهى أهلاوياً، رغم سيطرة النصر، لكنها كانت سيطرة سلبية.

حاول هداف الأهلي التاريخي ( هداف مواجهات النصر والأهلي ) عمر السومة عند الدقيقة 29 لكن "الكونترول " كان سيئاً داخل الصندوق الأصفر.

ابتسم الحظ للأهلي عند الدقيقة 32 حينما حول المدافع "بيتروس" الكرة بالخطأ داخل شباك الحارس "جونز" كهدف أهلاوي أول.

وعزز "السومة " النتيجة بهدف ثان عند الدقيقة 43 من ركلة جزاء.

في الشوط الثاني رفض "ماركو" و "السومة " تباعاً زيادة غلة الأهداف للأهلي عند الدقيقتين ( 49 ,52 ) ليرد عليهما "جوليانو بهدف تقليص الفارق للنصر عند الدقيقة 58.

وعاد ذات اللاعب "جوليانو " عند الدقيقة 66 ويعيد النصر للمباراة برأسية رائعة داخل شباك الحارس المسيليم كهدف تعديل.

حاول النصر في خطف النقاط الثلاث، لكن الوقت لم يسعفهم، بل إن "السومة" أضاع فرصة الهدف الثالث عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدلاً من الضائع (93) لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 2/2.