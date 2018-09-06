النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهر بمواطن ومقيم في الجوف أدينا بجريمة التستر التجاري

خلال فترة أيام (فيفا) .. الاتفاق يكرم القادسية بثلاثية

خسر الفريق الكروي الأول بنادي القادسية مواجهته الودية أمام نظيره الاتفاق 1-3 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الراكة، وذلك في إطار استعدادات الفريقين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحرز أهداف الاتفاق برايان أليمان ومحمد السبيعي وفيليب كيش، فيما أحرز هدف القادسية الوحيد إلتون جوزيه، وجاءت المباراة خلال فترة توقف الدوري أيام "فيفا".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
خلال فترة أيام (فيفا) .. الاتفاق يكرم القادسية بثلاثية
سبق

خسر الفريق الكروي الأول بنادي القادسية مواجهته الودية أمام نظيره الاتفاق 1-3 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الراكة، وذلك في إطار استعدادات الفريقين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحرز أهداف الاتفاق برايان أليمان ومحمد السبيعي وفيليب كيش، فيما أحرز هدف القادسية الوحيد إلتون جوزيه، وجاءت المباراة خلال فترة توقف الدوري أيام "فيفا".

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
11:32 PM

خلال فترة أيام (فيفا) .. الاتفاق يكرم القادسية بثلاثية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
438

خسر الفريق الكروي الأول بنادي القادسية مواجهته الودية أمام نظيره الاتفاق 1-3 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الراكة، وذلك في إطار استعدادات الفريقين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحرز أهداف الاتفاق برايان أليمان ومحمد السبيعي وفيليب كيش، فيما أحرز هدف القادسية الوحيد إلتون جوزيه، وجاءت المباراة خلال فترة توقف الدوري أيام "فيفا".

شارك برأيك
3
12

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,134
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
47,080
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,920
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,162

كاريكاتير

#مثلث_الشر

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة