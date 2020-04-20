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"كورونا" أصاب 750 هولندياً وقتل 67 خلال يوم

الإصابات ارتفعت إلى 33.405

أعلنت السلطات الصحية في هولندا، اليوم الاثنين، أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس "كورونا" المستجد ارتفع 750 إلى 33405 حالات، كما سجلت 67 حالة وفاة جديدة.

وبيّن المعهد الهولندي للصحة العامة في تقريره اليومي المُحدّث، أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حالياً 3751 وفاة، وفقاً لـ"رويترز".

وحذر المعهد من أن العدد الحقيقي لحالات الإصابة والوفيات في هولندا أعلى من ذلك؛ لأن الفحوص تشمل بالأساس العاملين في مجال الصحة والمرضى فقط.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كورونا" أصاب 750 هولندياً وقتل 67 خلال يوم
سبق

أعلنت السلطات الصحية في هولندا، اليوم الاثنين، أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس "كورونا" المستجد ارتفع 750 إلى 33405 حالات، كما سجلت 67 حالة وفاة جديدة.

وبيّن المعهد الهولندي للصحة العامة في تقريره اليومي المُحدّث، أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حالياً 3751 وفاة، وفقاً لـ"رويترز".

وحذر المعهد من أن العدد الحقيقي لحالات الإصابة والوفيات في هولندا أعلى من ذلك؛ لأن الفحوص تشمل بالأساس العاملين في مجال الصحة والمرضى فقط.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
06:37 PM

"كورونا" أصاب 750 هولندياً وقتل 67 خلال يوم

الإصابات ارتفعت إلى 33.405

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية في هولندا، اليوم الاثنين، أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس "كورونا" المستجد ارتفع 750 إلى 33405 حالات، كما سجلت 67 حالة وفاة جديدة.

وبيّن المعهد الهولندي للصحة العامة في تقريره اليومي المُحدّث، أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حالياً 3751 وفاة، وفقاً لـ"رويترز".

وحذر المعهد من أن العدد الحقيقي لحالات الإصابة والوفيات في هولندا أعلى من ذلك؛ لأن الفحوص تشمل بالأساس العاملين في مجال الصحة والمرضى فقط.

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