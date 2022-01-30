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بحضور ومتابعة "المسحل" و"القاسم".. الأخضر يواصل استعداده للقاء اليابان

البعثة أجرت الفحص الثاني الخاص بفيروس كوفيد-19

وسط حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، والأمين العام إبراهيم القاسم، واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته في معسكره الذي يقام حاليًا في مدينة "طوكيو" عاصمة اليابانP استعدادًا لمواجهة المنتخب الياباني، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

  وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "رديف ملعب سايتاما" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، بعدها تمرين الاستحواذ، واختتمت الحصة التدريبية بتقسيمه إلى مجموعتين.  

ويختتم "الأخضر" يوم غدٍ الاثنين استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة السابعة مساءً على "ملعب سايتاما"، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة. 

وأجرت بعثة "الأخضر" مساء اليوم الفحص الثاني الخاص بفيروس كوفيد-19؛ تطبيقًا للبروتوكولات الطبية الخاصة في اليابان، والتي أظهرت سلامة جميع أفراد البعثة.

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بحضور ومتابعة "المسحل" و"القاسم".. الأخضر يواصل استعداده للقاء اليابان
سبق

وسط حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، والأمين العام إبراهيم القاسم، واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته في معسكره الذي يقام حاليًا في مدينة "طوكيو" عاصمة اليابانP استعدادًا لمواجهة المنتخب الياباني، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

  وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "رديف ملعب سايتاما" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، بعدها تمرين الاستحواذ، واختتمت الحصة التدريبية بتقسيمه إلى مجموعتين.  

ويختتم "الأخضر" يوم غدٍ الاثنين استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة السابعة مساءً على "ملعب سايتاما"، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة. 

وأجرت بعثة "الأخضر" مساء اليوم الفحص الثاني الخاص بفيروس كوفيد-19؛ تطبيقًا للبروتوكولات الطبية الخاصة في اليابان، والتي أظهرت سلامة جميع أفراد البعثة.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
04:14 PM

بحضور ومتابعة "المسحل" و"القاسم".. الأخضر يواصل استعداده للقاء اليابان

البعثة أجرت الفحص الثاني الخاص بفيروس كوفيد-19

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وسط حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، والأمين العام إبراهيم القاسم، واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته في معسكره الذي يقام حاليًا في مدينة "طوكيو" عاصمة اليابانP استعدادًا لمواجهة المنتخب الياباني، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

  وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "رديف ملعب سايتاما" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، بعدها تمرين الاستحواذ، واختتمت الحصة التدريبية بتقسيمه إلى مجموعتين.  

ويختتم "الأخضر" يوم غدٍ الاثنين استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة السابعة مساءً على "ملعب سايتاما"، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة. 

وأجرت بعثة "الأخضر" مساء اليوم الفحص الثاني الخاص بفيروس كوفيد-19؛ تطبيقًا للبروتوكولات الطبية الخاصة في اليابان، والتي أظهرت سلامة جميع أفراد البعثة.

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