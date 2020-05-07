نيويورك.. حصيلة وفيات كورونا تتجاوز الـ20 ألف وفاة

"جونز هوبكنز": أغلبية ضحايا الوباء كانوا فوق سن 60 عامًا

أعلنت سلطات ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الخميس، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ "كوفيد-19" فيها تجاوزت عتبة الـ20 ألفًا.

وأكدت إدارة الصحة المحلية على موقعها الرسمي، أن 20597 شخصًا على الأقل راحوا ضحية الفيروس التاجي في الولاية حتى الآن، أكثر من 58% منهم رجال.

وتظهر الإحصاءات أن أغلبية ضحايا الوباء كانوا فوق سن 60 عامًا، وسجلت سلطات الولاية حتى الآن 323978 إصابة بالعدوى.

ووفق "روسيا اليوم": كانت حصيلة الوفيات جراء جائحة كورونا في ولاية نيويورك أمس عند مستوى 19645 وفاة.

وبشكل عام سجّل في الولايات المتحدة حتى اليوم، أكثر من 1228609 إصابات بكورونا، بما في ذلك 73431 حالة وفاة، حسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.