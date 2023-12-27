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ولي العهد يطّلع على "إستراتيجية الرياض 2030" ويوجّه باستكمال العمل على خطط التنفيذ

وجّه سموه جميع الأجهزة ذات العلاقة بالعمل على تفصيل المبادرات والمشاريع المتعلقة بها

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض -حفظه الله-، اجتماعاً لمجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

واطلع المجلس خلال الاجتماع على إستراتيجية مدينة الرياض 2030، واطمأن على اكتمال ملامحها.

ووجّه سموه باستكمال العمل على خطط التنفيذ الخاصة بالإستراتيجية، وأن تقوم جميع الأجهزة والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة التي تعمل على مستوى المملكة وعلى مستوى الرياض بالعمل مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، على تفصيل المبادرات والمشاريع المتعلقة بها بالشكل المطلوب وتحديد الميزانيات والمسؤوليات بهدف التأكد من الحوكمة المتكاملة لتنفيذ الإستراتيجية تمهيداً للإطلاق.

يُذكر أن سمو ولي العهد تحدث في مبادرة مستقبل الاستثمار في يناير من العام الحالي، عن مستهدفات إستراتيجية الرياض، وسعيها إلى تحويل عاصمة المملكة إلى واحدة من أكبر عشرة اقتصاديات مدن في العالم، ومضاعفة عدد سكانها إلى 15 – 20 مليون نسمة، واستقبال أكثر من أربعين مليون زائرٍ بحلول عام 2030م.

وأشار سموه في حديثه إلى الميزات التنافسية التي تزخر بها الرياض؛ باعتبارها القوة الشرائية الأكبر في الشرق الأوسط، وكونها تملك بنية تحتية رائعة، إضافة إلى أنها إحدى ركائز النمو الاقتصادي في المملكة؛ نظراً لما تملكه من حجم وتأثير اقتصادي ضخم.

وتتضمن الإستراتيجية التي استعرضها المجلس ست ركائز رئيسة، وهي: النمو الاقتصادي في شتى القطاعات، تطوير الكوادر الوطنية واستقطاب أفضل المواهب العالمية، تحسين جودة الحياة، التخطيط الحضري المكاني على مستوى عالمي، الحوكمة الحصيفة لممكنات وموارد المدينة، تطوير هوية عالمية للمدينة تعزز الدور العالمي للعاصمة من النواحي الاقتصادية والسياسية والثقافية، إضافة إلى تعزيز قدرتها التنافسية.

وسيتم تنفيذ هذه الإستراتيجية من خلال 26 برنامجاً قطاعياً تتضمن أكثر من 100 مبادرة نوعية وأكثر من 700 مشروع رائد في شتى القطاعات وفي جميع أنحاء المدينة؛ لتصبح العاصمة الرياض من أفضل المدن العالمية.

وستقوم الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالإشراف على تنفيذ إستراتيجية الرياض من خلال متابعة وقياس أكثر من 50 مؤشراً للأداء مستمدة من المقارنات المعيارية مع أفضل مدن العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يطّلع على "إستراتيجية الرياض 2030" ويوجّه باستكمال العمل على خطط التنفيذ
سبق

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض -حفظه الله-، اجتماعاً لمجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

واطلع المجلس خلال الاجتماع على إستراتيجية مدينة الرياض 2030، واطمأن على اكتمال ملامحها.

ووجّه سموه باستكمال العمل على خطط التنفيذ الخاصة بالإستراتيجية، وأن تقوم جميع الأجهزة والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة التي تعمل على مستوى المملكة وعلى مستوى الرياض بالعمل مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، على تفصيل المبادرات والمشاريع المتعلقة بها بالشكل المطلوب وتحديد الميزانيات والمسؤوليات بهدف التأكد من الحوكمة المتكاملة لتنفيذ الإستراتيجية تمهيداً للإطلاق.

يُذكر أن سمو ولي العهد تحدث في مبادرة مستقبل الاستثمار في يناير من العام الحالي، عن مستهدفات إستراتيجية الرياض، وسعيها إلى تحويل عاصمة المملكة إلى واحدة من أكبر عشرة اقتصاديات مدن في العالم، ومضاعفة عدد سكانها إلى 15 – 20 مليون نسمة، واستقبال أكثر من أربعين مليون زائرٍ بحلول عام 2030م.

وأشار سموه في حديثه إلى الميزات التنافسية التي تزخر بها الرياض؛ باعتبارها القوة الشرائية الأكبر في الشرق الأوسط، وكونها تملك بنية تحتية رائعة، إضافة إلى أنها إحدى ركائز النمو الاقتصادي في المملكة؛ نظراً لما تملكه من حجم وتأثير اقتصادي ضخم.

وتتضمن الإستراتيجية التي استعرضها المجلس ست ركائز رئيسة، وهي: النمو الاقتصادي في شتى القطاعات، تطوير الكوادر الوطنية واستقطاب أفضل المواهب العالمية، تحسين جودة الحياة، التخطيط الحضري المكاني على مستوى عالمي، الحوكمة الحصيفة لممكنات وموارد المدينة، تطوير هوية عالمية للمدينة تعزز الدور العالمي للعاصمة من النواحي الاقتصادية والسياسية والثقافية، إضافة إلى تعزيز قدرتها التنافسية.

وسيتم تنفيذ هذه الإستراتيجية من خلال 26 برنامجاً قطاعياً تتضمن أكثر من 100 مبادرة نوعية وأكثر من 700 مشروع رائد في شتى القطاعات وفي جميع أنحاء المدينة؛ لتصبح العاصمة الرياض من أفضل المدن العالمية.

وستقوم الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالإشراف على تنفيذ إستراتيجية الرياض من خلال متابعة وقياس أكثر من 50 مؤشراً للأداء مستمدة من المقارنات المعيارية مع أفضل مدن العالم.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
01:10 PM
اخر تعديل
27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
04:14 PM

ولي العهد يطّلع على "إستراتيجية الرياض 2030" ويوجّه باستكمال العمل على خطط التنفيذ

وجّه سموه جميع الأجهزة ذات العلاقة بالعمل على تفصيل المبادرات والمشاريع المتعلقة بها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض -حفظه الله-، اجتماعاً لمجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

واطلع المجلس خلال الاجتماع على إستراتيجية مدينة الرياض 2030، واطمأن على اكتمال ملامحها.

ووجّه سموه باستكمال العمل على خطط التنفيذ الخاصة بالإستراتيجية، وأن تقوم جميع الأجهزة والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة التي تعمل على مستوى المملكة وعلى مستوى الرياض بالعمل مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، على تفصيل المبادرات والمشاريع المتعلقة بها بالشكل المطلوب وتحديد الميزانيات والمسؤوليات بهدف التأكد من الحوكمة المتكاملة لتنفيذ الإستراتيجية تمهيداً للإطلاق.

يُذكر أن سمو ولي العهد تحدث في مبادرة مستقبل الاستثمار في يناير من العام الحالي، عن مستهدفات إستراتيجية الرياض، وسعيها إلى تحويل عاصمة المملكة إلى واحدة من أكبر عشرة اقتصاديات مدن في العالم، ومضاعفة عدد سكانها إلى 15 – 20 مليون نسمة، واستقبال أكثر من أربعين مليون زائرٍ بحلول عام 2030م.

وأشار سموه في حديثه إلى الميزات التنافسية التي تزخر بها الرياض؛ باعتبارها القوة الشرائية الأكبر في الشرق الأوسط، وكونها تملك بنية تحتية رائعة، إضافة إلى أنها إحدى ركائز النمو الاقتصادي في المملكة؛ نظراً لما تملكه من حجم وتأثير اقتصادي ضخم.

وتتضمن الإستراتيجية التي استعرضها المجلس ست ركائز رئيسة، وهي: النمو الاقتصادي في شتى القطاعات، تطوير الكوادر الوطنية واستقطاب أفضل المواهب العالمية، تحسين جودة الحياة، التخطيط الحضري المكاني على مستوى عالمي، الحوكمة الحصيفة لممكنات وموارد المدينة، تطوير هوية عالمية للمدينة تعزز الدور العالمي للعاصمة من النواحي الاقتصادية والسياسية والثقافية، إضافة إلى تعزيز قدرتها التنافسية.

وسيتم تنفيذ هذه الإستراتيجية من خلال 26 برنامجاً قطاعياً تتضمن أكثر من 100 مبادرة نوعية وأكثر من 700 مشروع رائد في شتى القطاعات وفي جميع أنحاء المدينة؛ لتصبح العاصمة الرياض من أفضل المدن العالمية.

وستقوم الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالإشراف على تنفيذ إستراتيجية الرياض من خلال متابعة وقياس أكثر من 50 مؤشراً للأداء مستمدة من المقارنات المعيارية مع أفضل مدن العالم.

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