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طائرة دوّار النخلة تغادر موقعها .. والشراع الأزرق يلفها

ناقلة حملتها إلى جهة غير معلومة في حراسة دوريتَي أمن

بادرت أمانة الباحة، منذ ساعات الصباح الباكر لهذا اليوم، بتحميل طائرة الخطوط الجوية السعودية من موقعها في دوّار النخلة وحملتها على "سطحة" كبيرة لتحميل الناقلات بعد أن أوثقتها بالسلاسل ضماناً لسلامة الطريق ومرتاديه.

ووقفت "سبق"، صباح اليوم، على عملية النقل المتزامنة مع وجود دوريات المرور لتأمين سلامة الطريق والتعامل مع حجم الطائرة الذي يبرز في أجنحتها، إضافة إلى إغلاق الدوّار لحين خروج الناقلة.

ورافقت دوريتان الناقلة التي عبرت الدائري متجهة إلى العقيق؛ لتستقر في أحد المواقع التابعة للأمانة.

وكانت "سبق" قد نشرت تقريراً بعنوان (الطيّار "الغامدي" لأمانة الباحة: انقلوا هذه الطائرة تقديراً لمكانتها)، ناشد فيه الكابتن طيّار عبدالله الغامدي؛ الجهة المعنية احترام هذه الطائرة وما لها من موروث لدى صقور الجو السعوديين وعدم تركها بهذا الشكل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طائرة دوّار النخلة تغادر موقعها .. والشراع الأزرق يلفها
سبق

بادرت أمانة الباحة، منذ ساعات الصباح الباكر لهذا اليوم، بتحميل طائرة الخطوط الجوية السعودية من موقعها في دوّار النخلة وحملتها على "سطحة" كبيرة لتحميل الناقلات بعد أن أوثقتها بالسلاسل ضماناً لسلامة الطريق ومرتاديه.

ووقفت "سبق"، صباح اليوم، على عملية النقل المتزامنة مع وجود دوريات المرور لتأمين سلامة الطريق والتعامل مع حجم الطائرة الذي يبرز في أجنحتها، إضافة إلى إغلاق الدوّار لحين خروج الناقلة.

ورافقت دوريتان الناقلة التي عبرت الدائري متجهة إلى العقيق؛ لتستقر في أحد المواقع التابعة للأمانة.

وكانت "سبق" قد نشرت تقريراً بعنوان (الطيّار "الغامدي" لأمانة الباحة: انقلوا هذه الطائرة تقديراً لمكانتها)، ناشد فيه الكابتن طيّار عبدالله الغامدي؛ الجهة المعنية احترام هذه الطائرة وما لها من موروث لدى صقور الجو السعوديين وعدم تركها بهذا الشكل.

06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441
01:23 PM

طائرة دوّار النخلة تغادر موقعها .. والشراع الأزرق يلفها

ناقلة حملتها إلى جهة غير معلومة في حراسة دوريتَي أمن

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
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1,353

بادرت أمانة الباحة، منذ ساعات الصباح الباكر لهذا اليوم، بتحميل طائرة الخطوط الجوية السعودية من موقعها في دوّار النخلة وحملتها على "سطحة" كبيرة لتحميل الناقلات بعد أن أوثقتها بالسلاسل ضماناً لسلامة الطريق ومرتاديه.

ووقفت "سبق"، صباح اليوم، على عملية النقل المتزامنة مع وجود دوريات المرور لتأمين سلامة الطريق والتعامل مع حجم الطائرة الذي يبرز في أجنحتها، إضافة إلى إغلاق الدوّار لحين خروج الناقلة.

ورافقت دوريتان الناقلة التي عبرت الدائري متجهة إلى العقيق؛ لتستقر في أحد المواقع التابعة للأمانة.

وكانت "سبق" قد نشرت تقريراً بعنوان (الطيّار "الغامدي" لأمانة الباحة: انقلوا هذه الطائرة تقديراً لمكانتها)، ناشد فيه الكابتن طيّار عبدالله الغامدي؛ الجهة المعنية احترام هذه الطائرة وما لها من موروث لدى صقور الجو السعوديين وعدم تركها بهذا الشكل.

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