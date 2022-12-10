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"الترفيه": مهرجان "جادة" بالخبر يتخطى حاجز الـ 200 ألف خلال يومين

بعد النجاح الذي حققته بالرياض

حققت (جادة الترفيه) المهرجان الذي أقامته الهيئة العامة للترفيه خلال الفترة 7-8 ديسمبر في منتزه الأمير فيصل بن فهد في الواجهة البحرية بالخبر حضوراً لافتاً تجاوز 200 ألف شخص، حيث شهدت جميع عروض الجادة تفاعلاً مباشراً من الحضور.

وشهدت الفعالية عدداً من العروض المباشرة والفنية والأركان التفاعلية والشعبية والكرنفالية، بالإضافة إلى عدد من عروض المسرح التفاعلي الذي قدم عروضاً أكروباتية وموسيقية وفنية مختلفة، وعددٍ من العروض البهلوانية وعروض الفرق الشعبية التي لاقت تفاعلاً متواصلاً من الحضور.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن "جادة الترفيه" يأتي ضمن حزمة من الفعاليات المقدمة في إجازة نهاية الأسبوع الأول من ديسمبر خلال روزنامة الشتاء، والتي احتوت خلال الأسبوع المنصرم على 15 فعالية تنوعت بين مختلف مناطق المملكة.

وبعد أن سجلت (جادة الترفيه) نجاحات باهرة، فإنه من المخطط أن تشهد محطات مقبلة نجاحات مماثلة في عدد من مدن المملكة خلال العام 2018م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الترفيه": مهرجان "جادة" بالخبر يتخطى حاجز الـ 200 ألف خلال يومين
سبق

حققت (جادة الترفيه) المهرجان الذي أقامته الهيئة العامة للترفيه خلال الفترة 7-8 ديسمبر في منتزه الأمير فيصل بن فهد في الواجهة البحرية بالخبر حضوراً لافتاً تجاوز 200 ألف شخص، حيث شهدت جميع عروض الجادة تفاعلاً مباشراً من الحضور.

وشهدت الفعالية عدداً من العروض المباشرة والفنية والأركان التفاعلية والشعبية والكرنفالية، بالإضافة إلى عدد من عروض المسرح التفاعلي الذي قدم عروضاً أكروباتية وموسيقية وفنية مختلفة، وعددٍ من العروض البهلوانية وعروض الفرق الشعبية التي لاقت تفاعلاً متواصلاً من الحضور.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن "جادة الترفيه" يأتي ضمن حزمة من الفعاليات المقدمة في إجازة نهاية الأسبوع الأول من ديسمبر خلال روزنامة الشتاء، والتي احتوت خلال الأسبوع المنصرم على 15 فعالية تنوعت بين مختلف مناطق المملكة.

وبعد أن سجلت (جادة الترفيه) نجاحات باهرة، فإنه من المخطط أن تشهد محطات مقبلة نجاحات مماثلة في عدد من مدن المملكة خلال العام 2018م.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
04:39 PM

"الترفيه": مهرجان "جادة" بالخبر يتخطى حاجز الـ 200 ألف خلال يومين

بعد النجاح الذي حققته بالرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حققت (جادة الترفيه) المهرجان الذي أقامته الهيئة العامة للترفيه خلال الفترة 7-8 ديسمبر في منتزه الأمير فيصل بن فهد في الواجهة البحرية بالخبر حضوراً لافتاً تجاوز 200 ألف شخص، حيث شهدت جميع عروض الجادة تفاعلاً مباشراً من الحضور.

وشهدت الفعالية عدداً من العروض المباشرة والفنية والأركان التفاعلية والشعبية والكرنفالية، بالإضافة إلى عدد من عروض المسرح التفاعلي الذي قدم عروضاً أكروباتية وموسيقية وفنية مختلفة، وعددٍ من العروض البهلوانية وعروض الفرق الشعبية التي لاقت تفاعلاً متواصلاً من الحضور.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن "جادة الترفيه" يأتي ضمن حزمة من الفعاليات المقدمة في إجازة نهاية الأسبوع الأول من ديسمبر خلال روزنامة الشتاء، والتي احتوت خلال الأسبوع المنصرم على 15 فعالية تنوعت بين مختلف مناطق المملكة.

وبعد أن سجلت (جادة الترفيه) نجاحات باهرة، فإنه من المخطط أن تشهد محطات مقبلة نجاحات مماثلة في عدد من مدن المملكة خلال العام 2018م.

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