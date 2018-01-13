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الموانئ السعودية تناول 22 مليون طن بضائع خلال ديسمبر

بزيادة بلغت 2.11% مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق

كشفت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" وفق مؤشرها الإحصائي لشهر ديسمبر لعام 2019م، أن إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية التي تشرف عليها، بلغت 22 مليون طن؛ فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة 595 ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 2.11% وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

وأوضحت أن عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال نفس الشهر بلغت 1.132 سفينة، وبلغ عدد الركاب 78 ألف راكب؛ فيما بلغ عدد العربات 89 ألف عربة؛ بينما بلغ عدد المواشي 147 ألف رأس من الماشية.

وتسعى "موانئ" إلى دعم وتيسير عمليات الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية في المملكة، وجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية؛ وذلك ضمن خططها وأهدافها الساعية لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقًا لأهداف وركائز رؤية المملكة الطموحة 2030.

الهيئة العامة للموانئ الموانئ السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الموانئ السعودية تناول 22 مليون طن بضائع خلال ديسمبر
سبق

كشفت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" وفق مؤشرها الإحصائي لشهر ديسمبر لعام 2019م، أن إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية التي تشرف عليها، بلغت 22 مليون طن؛ فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة 595 ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 2.11% وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

وأوضحت أن عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال نفس الشهر بلغت 1.132 سفينة، وبلغ عدد الركاب 78 ألف راكب؛ فيما بلغ عدد العربات 89 ألف عربة؛ بينما بلغ عدد المواشي 147 ألف رأس من الماشية.

وتسعى "موانئ" إلى دعم وتيسير عمليات الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية في المملكة، وجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية؛ وذلك ضمن خططها وأهدافها الساعية لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقًا لأهداف وركائز رؤية المملكة الطموحة 2030.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
12:18 PM

الموانئ السعودية تناول 22 مليون طن بضائع خلال ديسمبر

بزيادة بلغت 2.11% مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" وفق مؤشرها الإحصائي لشهر ديسمبر لعام 2019م، أن إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية التي تشرف عليها، بلغت 22 مليون طن؛ فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة 595 ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 2.11% وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

وأوضحت أن عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال نفس الشهر بلغت 1.132 سفينة، وبلغ عدد الركاب 78 ألف راكب؛ فيما بلغ عدد العربات 89 ألف عربة؛ بينما بلغ عدد المواشي 147 ألف رأس من الماشية.

وتسعى "موانئ" إلى دعم وتيسير عمليات الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية في المملكة، وجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية؛ وذلك ضمن خططها وأهدافها الساعية لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقًا لأهداف وركائز رؤية المملكة الطموحة 2030.

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