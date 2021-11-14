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"غرفة مكة" تطلق فعاليات ومسابقات بمناسبة "الأسبوع العالمي لريادة الأعمال"

برعاية مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز

تنطلق في الغرفة التجارية بمكة المكرمة، يوم غد الاثنين، حزمة فعاليات ومسابقات وبرامج متنوعة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، بمناسبة الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، وتضم ورش عمل واستشارات ومعرضًا مصاحبًا، تستمر بمقر الغرفة لمدة ثلاثة أيام، برعاية مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي.

وقال الأمين العام لغرفة مكة المكرمة المهندس عصمت عبدالكريم معتوق: إن الفعاليات تأتي إيمانًا من الغرفة بضرورة دعم لريادة الأعمال والشركات الناشئة، وإنفاذًا لاستراتيجية غرفة مكة المكرمة 2022.

وأوضح أن مخططات غرفة مكة المكرمة وبرامجها ومبادراتها انسجمت في هيكلتها واستراتيجية مع أحد أهم دعائم "رؤية المملكة 2030"، والتي تقوم على أن اعتبار "المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم محركات النمو الاقتصادي؛ إذ تعمل على خلق الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات"، مبينًا أن ذلك لا يكون إلا بخلق اقتصاد "يمنح الفرص للجميع، رجالًا ونساءً، صغارًا وكبارًا"، من خلال التركيز على التدريب المستمر، وتحقيق أقصى استفادة من قدراتهم عبر تشجيع ثقافة الأداء".

وتنظم جائزة الأميرة صيتة ورشة عمل يوم الأربعاء المقبل، تستهدف رواد ورائدات الأعمال والشركات والمؤسسات الخيرية والتطوعية والهيئات الحكومية والأهلية والاوقاف، للتعريف تعريفية عن فروع الجائزة وآلية التقديم لها، يقدمها أمين عام الجائزة الدكتور فهد المغلوث بقاعة صالح كامل بمقر الغرفة، يتناول فيها الحديث عن جائزة الإنجاز الوطني (للجهات)، وجائزة التميز في الوقف الإسلامي (للجهات)، وجائزة التميز في برامج العمل الاجتماعي (الجهات غير الربحية)، وجائزة التميز لروَّاد العمل الاجتماعي (للأفراد)، وجائزة فرع المسؤولية الاجتماعية (الشركات الربحية).

وتقدَّم للفائزين شهادات تقديرية، ومبلغ نقدي مقداره 500 ألف ريال للجوائز النقدية، فضلًا عن درع يحمل اسم وشعار المؤسسة واسم الفائز في موضوع الجائزة ومجالها وسنة منحها، وسيعلن عن أسماء الفائزين في مؤتمر يعقده أمين عام المؤسسة، بحضور هيئات ورجال الإعلام، كما تقدم فيه نبذة عن سيرة الفائزين والتعريف بالأعمال الفائزة.

كما تنظم مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز احتفالًا يرعاه الرئيس الفخري لمجلس أمناء المؤسسة خادم الحرمين الشريفين ويدعى إليه الفائزون بالجائزة وعدد من الشخصيات المتميزة في مجال العمل الاجتماعي، وعدد من رؤساء الجهات الحكومية والأهلية الناشطة في مجال العمل الاجتماعي من داخل المملكة وخارجها ويعلن عنه في وسائل الإعلام المختلفة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"غرفة مكة" تطلق فعاليات ومسابقات بمناسبة "الأسبوع العالمي لريادة الأعمال"
سبق

تنطلق في الغرفة التجارية بمكة المكرمة، يوم غد الاثنين، حزمة فعاليات ومسابقات وبرامج متنوعة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، بمناسبة الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، وتضم ورش عمل واستشارات ومعرضًا مصاحبًا، تستمر بمقر الغرفة لمدة ثلاثة أيام، برعاية مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي.

وقال الأمين العام لغرفة مكة المكرمة المهندس عصمت عبدالكريم معتوق: إن الفعاليات تأتي إيمانًا من الغرفة بضرورة دعم لريادة الأعمال والشركات الناشئة، وإنفاذًا لاستراتيجية غرفة مكة المكرمة 2022.

وأوضح أن مخططات غرفة مكة المكرمة وبرامجها ومبادراتها انسجمت في هيكلتها واستراتيجية مع أحد أهم دعائم "رؤية المملكة 2030"، والتي تقوم على أن اعتبار "المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم محركات النمو الاقتصادي؛ إذ تعمل على خلق الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات"، مبينًا أن ذلك لا يكون إلا بخلق اقتصاد "يمنح الفرص للجميع، رجالًا ونساءً، صغارًا وكبارًا"، من خلال التركيز على التدريب المستمر، وتحقيق أقصى استفادة من قدراتهم عبر تشجيع ثقافة الأداء".

وتنظم جائزة الأميرة صيتة ورشة عمل يوم الأربعاء المقبل، تستهدف رواد ورائدات الأعمال والشركات والمؤسسات الخيرية والتطوعية والهيئات الحكومية والأهلية والاوقاف، للتعريف تعريفية عن فروع الجائزة وآلية التقديم لها، يقدمها أمين عام الجائزة الدكتور فهد المغلوث بقاعة صالح كامل بمقر الغرفة، يتناول فيها الحديث عن جائزة الإنجاز الوطني (للجهات)، وجائزة التميز في الوقف الإسلامي (للجهات)، وجائزة التميز في برامج العمل الاجتماعي (الجهات غير الربحية)، وجائزة التميز لروَّاد العمل الاجتماعي (للأفراد)، وجائزة فرع المسؤولية الاجتماعية (الشركات الربحية).

وتقدَّم للفائزين شهادات تقديرية، ومبلغ نقدي مقداره 500 ألف ريال للجوائز النقدية، فضلًا عن درع يحمل اسم وشعار المؤسسة واسم الفائز في موضوع الجائزة ومجالها وسنة منحها، وسيعلن عن أسماء الفائزين في مؤتمر يعقده أمين عام المؤسسة، بحضور هيئات ورجال الإعلام، كما تقدم فيه نبذة عن سيرة الفائزين والتعريف بالأعمال الفائزة.

كما تنظم مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز احتفالًا يرعاه الرئيس الفخري لمجلس أمناء المؤسسة خادم الحرمين الشريفين ويدعى إليه الفائزون بالجائزة وعدد من الشخصيات المتميزة في مجال العمل الاجتماعي، وعدد من رؤساء الجهات الحكومية والأهلية الناشطة في مجال العمل الاجتماعي من داخل المملكة وخارجها ويعلن عنه في وسائل الإعلام المختلفة.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
06:50 PM

"غرفة مكة" تطلق فعاليات ومسابقات بمناسبة "الأسبوع العالمي لريادة الأعمال"

برعاية مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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تنطلق في الغرفة التجارية بمكة المكرمة، يوم غد الاثنين، حزمة فعاليات ومسابقات وبرامج متنوعة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، بمناسبة الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، وتضم ورش عمل واستشارات ومعرضًا مصاحبًا، تستمر بمقر الغرفة لمدة ثلاثة أيام، برعاية مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي.

وقال الأمين العام لغرفة مكة المكرمة المهندس عصمت عبدالكريم معتوق: إن الفعاليات تأتي إيمانًا من الغرفة بضرورة دعم لريادة الأعمال والشركات الناشئة، وإنفاذًا لاستراتيجية غرفة مكة المكرمة 2022.

وأوضح أن مخططات غرفة مكة المكرمة وبرامجها ومبادراتها انسجمت في هيكلتها واستراتيجية مع أحد أهم دعائم "رؤية المملكة 2030"، والتي تقوم على أن اعتبار "المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم محركات النمو الاقتصادي؛ إذ تعمل على خلق الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات"، مبينًا أن ذلك لا يكون إلا بخلق اقتصاد "يمنح الفرص للجميع، رجالًا ونساءً، صغارًا وكبارًا"، من خلال التركيز على التدريب المستمر، وتحقيق أقصى استفادة من قدراتهم عبر تشجيع ثقافة الأداء".

وتنظم جائزة الأميرة صيتة ورشة عمل يوم الأربعاء المقبل، تستهدف رواد ورائدات الأعمال والشركات والمؤسسات الخيرية والتطوعية والهيئات الحكومية والأهلية والاوقاف، للتعريف تعريفية عن فروع الجائزة وآلية التقديم لها، يقدمها أمين عام الجائزة الدكتور فهد المغلوث بقاعة صالح كامل بمقر الغرفة، يتناول فيها الحديث عن جائزة الإنجاز الوطني (للجهات)، وجائزة التميز في الوقف الإسلامي (للجهات)، وجائزة التميز في برامج العمل الاجتماعي (الجهات غير الربحية)، وجائزة التميز لروَّاد العمل الاجتماعي (للأفراد)، وجائزة فرع المسؤولية الاجتماعية (الشركات الربحية).

وتقدَّم للفائزين شهادات تقديرية، ومبلغ نقدي مقداره 500 ألف ريال للجوائز النقدية، فضلًا عن درع يحمل اسم وشعار المؤسسة واسم الفائز في موضوع الجائزة ومجالها وسنة منحها، وسيعلن عن أسماء الفائزين في مؤتمر يعقده أمين عام المؤسسة، بحضور هيئات ورجال الإعلام، كما تقدم فيه نبذة عن سيرة الفائزين والتعريف بالأعمال الفائزة.

كما تنظم مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز احتفالًا يرعاه الرئيس الفخري لمجلس أمناء المؤسسة خادم الحرمين الشريفين ويدعى إليه الفائزون بالجائزة وعدد من الشخصيات المتميزة في مجال العمل الاجتماعي، وعدد من رؤساء الجهات الحكومية والأهلية الناشطة في مجال العمل الاجتماعي من داخل المملكة وخارجها ويعلن عنه في وسائل الإعلام المختلفة.

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