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قرعة محمد السادس: "الشباب" يواجه "شباب الأردن".. و"الاتحاد" أمام "الوصل"

جنبت قرعة دور الستة عشر من بطولة محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" فريقي "الاتحاد" و"الشباب" عن مواجهة بعضهما.

وسُحِبت القرعة اليوم في الرياض، حيث وقع "الاتحاد" في مواجهة "الوصل" الإماراتي، فيما يواجه "الشباب" نظيره "شباب الأردن".


وجاءت نتائج بقية القرعة على النحو التالي:

الرجاء المغربي - الوداد المغربي

‏أولمبيك آسفي المغربي - الترجي التونسي

‏القوة الجوية العراقي - مولودية الجزائر

‏السكندري المصري - المحرق البحريني

‏نواذيبو الموريتاني - الشرطي العراقي

‏الإسماعيلي المصري - الجزيرة الإماراتي

بطولة محمد السادس للأندية الأبطال البطولة العربية الاتحاد الشباب قرعة دور الستة عشر الوصل الإماراتي شباب الأردن

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قرعة محمد السادس: "الشباب" يواجه "شباب الأردن".. و"الاتحاد" أمام "الوصل"
سبق

جنبت قرعة دور الستة عشر من بطولة محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" فريقي "الاتحاد" و"الشباب" عن مواجهة بعضهما.

وسُحِبت القرعة اليوم في الرياض، حيث وقع "الاتحاد" في مواجهة "الوصل" الإماراتي، فيما يواجه "الشباب" نظيره "شباب الأردن".


وجاءت نتائج بقية القرعة على النحو التالي:

الرجاء المغربي - الوداد المغربي

‏أولمبيك آسفي المغربي - الترجي التونسي

‏القوة الجوية العراقي - مولودية الجزائر

‏السكندري المصري - المحرق البحريني

‏نواذيبو الموريتاني - الشرطي العراقي

‏الإسماعيلي المصري - الجزيرة الإماراتي

05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
05:41 PM

قرعة محمد السادس: "الشباب" يواجه "شباب الأردن".. و"الاتحاد" أمام "الوصل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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جنبت قرعة دور الستة عشر من بطولة محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" فريقي "الاتحاد" و"الشباب" عن مواجهة بعضهما.

وسُحِبت القرعة اليوم في الرياض، حيث وقع "الاتحاد" في مواجهة "الوصل" الإماراتي، فيما يواجه "الشباب" نظيره "شباب الأردن".


وجاءت نتائج بقية القرعة على النحو التالي:

الرجاء المغربي - الوداد المغربي

‏أولمبيك آسفي المغربي - الترجي التونسي

‏القوة الجوية العراقي - مولودية الجزائر

‏السكندري المصري - المحرق البحريني

‏نواذيبو الموريتاني - الشرطي العراقي

‏الإسماعيلي المصري - الجزيرة الإماراتي

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