مجموعة الـ20 تبحث تأجيلاً فورياً لديون الدول الفقيرة لمساعدتها على مواجهة "كورونا"

تبلغ قيمتها 14 مليار دولار

نقلت "رويترز" عن مسؤول ألماني كبير، اليوم الثلاثاء، أن كبار المسؤولين الماليين في مجموعة العشرين يناقشون تأجيلاً فورياً لسداد ديون بقيمة تصل إلى 14 مليار دولار؛ لمساعدة الدول الفقيرة على توفير تمويل لمكافحة جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وبيّن المسؤول أن تخفيف عبء الديون الفوري الذي اقترحه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيكون على الأرجح ضمن خطة عمل من المتوقع أن يقدمها وزراء مالية الدول الأعضاء في مجموعة العشرين بعد تعديل طفيف يوم الأربعاء.

وأضاف أن الخطة الخاصة بوقف فوري لسداد مستحقات الديون تحظى بدعم كل الدول الدائنة في مجموعة العشرين إضافة لأعضاء نادي باريس للمقرضين من القطاع العام.