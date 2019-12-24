"عبدالرحمن الحربي" مديرًا لصحة جازان

أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قرارًا بتكليف الأخصائي عبدالرحمن الحربي، مديرًا للشؤون الصحية بمنطقة جازان، اعتبارًا من 10/ 5/ 1441هـ.



يذكر أن "الحربي" كان يعمل مديرًا لصحة القريات، قبل قرار "الربيعة" بتكليفه بالعمل مديرًا لصحة جازان.