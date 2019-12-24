أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قرارًا بتكليف الأخصائي عبدالرحمن الحربي، مديرًا للشؤون الصحية بمنطقة جازان، اعتبارًا من 10/ 5/ 1441هـ.
يذكر أن "الحربي" كان يعمل مديرًا لصحة القريات، قبل قرار "الربيعة" بتكليفه بالعمل مديرًا لصحة جازان.
"عبدالرحمن الحربي" مديرًا لصحة جازان
أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قرارًا بتكليف الأخصائي عبدالرحمن الحربي، مديرًا للشؤون الصحية بمنطقة جازان، اعتبارًا من 10/ 5/ 1441هـ.
يذكر أن "الحربي" كان يعمل مديرًا لصحة القريات، قبل قرار "الربيعة" بتكليفه بالعمل مديرًا لصحة جازان.
أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قرارًا بتكليف الأخصائي عبدالرحمن الحربي، مديرًا للشؤون الصحية بمنطقة جازان، اعتبارًا من 10/ 5/ 1441هـ.
"عبدالرحمن الحربي" مديرًا لصحة جازان
أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قرارًا بتكليف الأخصائي عبدالرحمن الحربي، مديرًا للشؤون الصحية بمنطقة جازان، اعتبارًا من 10/ 5/ 1441هـ.
يذكر أن "الحربي" كان يعمل مديرًا لصحة القريات، قبل قرار "الربيعة" بتكليفه بالعمل مديرًا لصحة جازان.