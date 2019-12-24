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"عبدالرحمن الحربي" مديرًا لصحة جازان

أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قرارًا بتكليف الأخصائي عبدالرحمن الحربي، مديرًا للشؤون الصحية بمنطقة جازان، اعتبارًا من 10/ 5/ 1441هـ.

يذكر أن "الحربي" كان يعمل مديرًا لصحة القريات، قبل قرار "الربيعة" بتكليفه بالعمل مديرًا لصحة جازان.

وزير الصحة صحة جازان

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"عبدالرحمن الحربي" مديرًا لصحة جازان
سبق

أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قرارًا بتكليف الأخصائي عبدالرحمن الحربي، مديرًا للشؤون الصحية بمنطقة جازان، اعتبارًا من 10/ 5/ 1441هـ.

يذكر أن "الحربي" كان يعمل مديرًا لصحة القريات، قبل قرار "الربيعة" بتكليفه بالعمل مديرًا لصحة جازان.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
04:45 PM

"عبدالرحمن الحربي" مديرًا لصحة جازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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1,031

أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قرارًا بتكليف الأخصائي عبدالرحمن الحربي، مديرًا للشؤون الصحية بمنطقة جازان، اعتبارًا من 10/ 5/ 1441هـ.

يذكر أن "الحربي" كان يعمل مديرًا لصحة القريات، قبل قرار "الربيعة" بتكليفه بالعمل مديرًا لصحة جازان.

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