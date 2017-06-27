احتفل الشاب علي محمد البارقي بزواجه من ابنة الإعلامي حسن محني الشهري، في حفل عائلي محدود بسبب ظروف جائحة كورونا.
"البارقي" يحتفل بزواجه في جدة
احتفل الشاب علي محمد البارقي بزواجه من ابنة الإعلامي حسن محني الشهري، في حفل عائلي محدود بسبب ظروف جائحة كورونا.
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"البارقي" يحتفل بزواجه في جدةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-06-27
27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
09:12 PM
"البارقي" يحتفل بزواجه في جدة
احتفل الشاب علي محمد البارقي بزواجه من ابنة الإعلامي حسن محني الشهري، في حفل عائلي محدود بسبب ظروف جائحة كورونا.
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