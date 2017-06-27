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"البارقي" يحتفل بزواجه في جدة

احتفل الشاب علي محمد البارقي بزواجه من ابنة الإعلامي حسن محني الشهري، في حفل عائلي محدود بسبب ظروف جائحة كورونا.

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"البارقي" يحتفل بزواجه في جدة
سبق

احتفل الشاب علي محمد البارقي بزواجه من ابنة الإعلامي حسن محني الشهري، في حفل عائلي محدود بسبب ظروف جائحة كورونا.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
09:12 PM

"البارقي" يحتفل بزواجه في جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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احتفل الشاب علي محمد البارقي بزواجه من ابنة الإعلامي حسن محني الشهري، في حفل عائلي محدود بسبب ظروف جائحة كورونا.

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