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ترامب يصف إجراءات عزله بـ"المهزلة".. والمواجهة تتصاعد مع الديمقراطيين

بعد منع السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي من الإدلاء بشهادته

وصف دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، اليوم الثلاثاء جلسات الاستماع الحالية في الكونغرس لإطلاق إجراءات لعزله بأنها "مهزلة"؛ وبرر بالتالي قرار منع السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي من الإدلاء بشهادته.

وغرد الرئيس الأمريكي: "قد أرغب جدًّا بإرسال السفير غوردون سوندلاند، وهو رجل جيد جدًّا، وأمريكي عظيم، لتقديم شهادته، لكنه سيشهد للأسف أمام محكمة مهزلة منحازة تمامًا".

وصعّدت إدارة الرئيس الأمريكي اليوم الثلاثاء المواجهة مع الديمقراطيين في الكونغرس عبر منعها السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي من الإدلاء بشهادة في إطار التحقيق المتعلق بإجراءات عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وكان السفير غوردون سوندلاند قد وافق على الإدلاء بشهادته "لكن في وقت مبكر هذا الصباح طلبت وزارة الخارجية الأمريكية منه عدم القدوم للإدلاء بشهادته المقررة" بدون توضيح أسباب هذا القرار، كما قال محاميه روبرت لوسكن.


وكان البنتاغون قد أعلن استعداده للتعاون مع الكونغرس بشأن التحقيق في قضية عزل الرئيس دونالد ترامب المتهم باستخدام صفقة بيع أسلحة إلى أوكرانيا ورقة ضغط على كييف لغايات انتخابية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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ترامب يصف إجراءات عزله بـ"المهزلة".. والمواجهة تتصاعد مع الديمقراطيين
سبق

وصف دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، اليوم الثلاثاء جلسات الاستماع الحالية في الكونغرس لإطلاق إجراءات لعزله بأنها "مهزلة"؛ وبرر بالتالي قرار منع السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي من الإدلاء بشهادته.

وغرد الرئيس الأمريكي: "قد أرغب جدًّا بإرسال السفير غوردون سوندلاند، وهو رجل جيد جدًّا، وأمريكي عظيم، لتقديم شهادته، لكنه سيشهد للأسف أمام محكمة مهزلة منحازة تمامًا".

وصعّدت إدارة الرئيس الأمريكي اليوم الثلاثاء المواجهة مع الديمقراطيين في الكونغرس عبر منعها السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي من الإدلاء بشهادة في إطار التحقيق المتعلق بإجراءات عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وكان السفير غوردون سوندلاند قد وافق على الإدلاء بشهادته "لكن في وقت مبكر هذا الصباح طلبت وزارة الخارجية الأمريكية منه عدم القدوم للإدلاء بشهادته المقررة" بدون توضيح أسباب هذا القرار، كما قال محاميه روبرت لوسكن.


وكان البنتاغون قد أعلن استعداده للتعاون مع الكونغرس بشأن التحقيق في قضية عزل الرئيس دونالد ترامب المتهم باستخدام صفقة بيع أسلحة إلى أوكرانيا ورقة ضغط على كييف لغايات انتخابية.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
10:15 PM

ترامب يصف إجراءات عزله بـ"المهزلة".. والمواجهة تتصاعد مع الديمقراطيين

بعد منع السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي من الإدلاء بشهادته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصف دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، اليوم الثلاثاء جلسات الاستماع الحالية في الكونغرس لإطلاق إجراءات لعزله بأنها "مهزلة"؛ وبرر بالتالي قرار منع السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي من الإدلاء بشهادته.

وغرد الرئيس الأمريكي: "قد أرغب جدًّا بإرسال السفير غوردون سوندلاند، وهو رجل جيد جدًّا، وأمريكي عظيم، لتقديم شهادته، لكنه سيشهد للأسف أمام محكمة مهزلة منحازة تمامًا".

وصعّدت إدارة الرئيس الأمريكي اليوم الثلاثاء المواجهة مع الديمقراطيين في الكونغرس عبر منعها السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي من الإدلاء بشهادة في إطار التحقيق المتعلق بإجراءات عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وكان السفير غوردون سوندلاند قد وافق على الإدلاء بشهادته "لكن في وقت مبكر هذا الصباح طلبت وزارة الخارجية الأمريكية منه عدم القدوم للإدلاء بشهادته المقررة" بدون توضيح أسباب هذا القرار، كما قال محاميه روبرت لوسكن.


وكان البنتاغون قد أعلن استعداده للتعاون مع الكونغرس بشأن التحقيق في قضية عزل الرئيس دونالد ترامب المتهم باستخدام صفقة بيع أسلحة إلى أوكرانيا ورقة ضغط على كييف لغايات انتخابية.

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