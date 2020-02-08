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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك

تستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.. و" المدني" يدعو إلى اتباع الإرشادات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على تبوك ومحافظات الوجه وأملج وتيماء وحقل وضباء، مبينة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.


من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على تبوك ومحافظات الوجه وأملج وتيماء وحقل وضباء، مبينة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.


من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة.

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
05:57 PM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك

تستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.. و" المدني" يدعو إلى اتباع الإرشادات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على تبوك ومحافظات الوجه وأملج وتيماء وحقل وضباء، مبينة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.


من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة.

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