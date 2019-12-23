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أمير الرياض يتسلَّم نسخة من تقرير إنجازات التدريب التقني والمهني

دشَّن أول فرقة كشفية نسائية بالمنطقة ومنحهن الشارة الكشفية

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، بمكتبه بمقر الإمارة بقصر الحكم اليوم المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل، ونائبه المهندس بدر العبدالواحد.

وسلّم "المقبل" لسمو الأمير فيصل بن بندر نسخة من تقرير إنجازات الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة.

واستعرض "المقبل" الإنجازات التي نفَّذتها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، والمنشآت التدريبية، وأعداد المتدربين والمتدربات بها.

كما استعرض "المقبل" خلال اللقاء لمحة عن برنامج الخدمة المجتمعية "أتقن"، الذي كان بتوجيهات ودعم من معالي محافظ المؤسسة، الدكتور أحمد الفهيد.

فيما دشّن سمو أمير منطقة الرياض أول فرقة كشفية نسائية بالمنطقة، وقام بتسليمهن الشارة الكشفية.

وفي الختام عبّر "المقبل" عن عظيم شكره وتقديره وامتنانه لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته الدائمة ودعمه الكبير للتدريب التقني والمهني.

أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر قصر الحكم المدير العام للتدريب التقني والمهني بالرياض بدر العبدالواحد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يتسلَّم نسخة من تقرير إنجازات التدريب التقني والمهني
سبق

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، بمكتبه بمقر الإمارة بقصر الحكم اليوم المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل، ونائبه المهندس بدر العبدالواحد.

وسلّم "المقبل" لسمو الأمير فيصل بن بندر نسخة من تقرير إنجازات الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة.

واستعرض "المقبل" الإنجازات التي نفَّذتها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، والمنشآت التدريبية، وأعداد المتدربين والمتدربات بها.

كما استعرض "المقبل" خلال اللقاء لمحة عن برنامج الخدمة المجتمعية "أتقن"، الذي كان بتوجيهات ودعم من معالي محافظ المؤسسة، الدكتور أحمد الفهيد.

فيما دشّن سمو أمير منطقة الرياض أول فرقة كشفية نسائية بالمنطقة، وقام بتسليمهن الشارة الكشفية.

وفي الختام عبّر "المقبل" عن عظيم شكره وتقديره وامتنانه لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته الدائمة ودعمه الكبير للتدريب التقني والمهني.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
09:37 PM

أمير الرياض يتسلَّم نسخة من تقرير إنجازات التدريب التقني والمهني

دشَّن أول فرقة كشفية نسائية بالمنطقة ومنحهن الشارة الكشفية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، بمكتبه بمقر الإمارة بقصر الحكم اليوم المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل، ونائبه المهندس بدر العبدالواحد.

وسلّم "المقبل" لسمو الأمير فيصل بن بندر نسخة من تقرير إنجازات الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة.

واستعرض "المقبل" الإنجازات التي نفَّذتها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، والمنشآت التدريبية، وأعداد المتدربين والمتدربات بها.

كما استعرض "المقبل" خلال اللقاء لمحة عن برنامج الخدمة المجتمعية "أتقن"، الذي كان بتوجيهات ودعم من معالي محافظ المؤسسة، الدكتور أحمد الفهيد.

فيما دشّن سمو أمير منطقة الرياض أول فرقة كشفية نسائية بالمنطقة، وقام بتسليمهن الشارة الكشفية.

وفي الختام عبّر "المقبل" عن عظيم شكره وتقديره وامتنانه لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته الدائمة ودعمه الكبير للتدريب التقني والمهني.

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