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حرس الحدود يحبط تهريب "655" كجم حشيش في الخفجي

استكمال الإجراءات النظامية وتسليم المهربات للجهة المعنية

صرَّح المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأن الدوريات البحرية بقطاع الخفجي التابع

للمنطقة الشرقية تمكنت من إحباط محاولة تهريب "655" كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر.

وذكر المتحدث أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية.

وأكد أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته.

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حرس الحدود يحبط تهريب "655" كجم حشيش في الخفجي
سبق

صرَّح المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأن الدوريات البحرية بقطاع الخفجي التابع

للمنطقة الشرقية تمكنت من إحباط محاولة تهريب "655" كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر.

وذكر المتحدث أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية.

وأكد أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته.

26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
04:22 PM

حرس الحدود يحبط تهريب "655" كجم حشيش في الخفجي

استكمال الإجراءات النظامية وتسليم المهربات للجهة المعنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرَّح المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأن الدوريات البحرية بقطاع الخفجي التابع

للمنطقة الشرقية تمكنت من إحباط محاولة تهريب "655" كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر.

وذكر المتحدث أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية.

وأكد أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته.

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