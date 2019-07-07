نادي الاتحاد ينعى لاعبه ورئيسه الأسبق "أفندي"

نعى مجلس إدارة نادي الاتحاد لاعبه ورئيسه الأسبق إبراهيم أفندي الذي انتقل لجوار ربه صباح اليوم الأحد.



وسبق لأفندي رحمه الله أن مثل نادي الاتحاد كلاعب كرة القدم ليتولى بعد ذلك إدارة النادي في الفترة من 1981_1982، وحقق الفريق الدوري المشترك تحت إدارته، ومن ثم تولى رئاسة هيئة أعضاء الشرف من الفترة 1991 وحتى العام 2003.