"السند" يطلق برنامج "مالك" الإلكتروني لمتابعة مشاريع مباني الرئاسة العامة

من خلال إعداد قاعدة بيانات لتنفيذ المشاريع والإجراءات المالية المتعلقة بها

أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، اليوم الأربعاء برنامج "مالك" الإلكتروني.

وتفصيلاً، يهدف البرنامج إلى متابعة وإدارة مشاريع مباني الرئاسة العامة من خلال إعداد قاعدة بيانات لجميع مشاريع إنشاء مباني الرئاسة العامة وفروعها، سواء المنفذة أو الجاري تنفيذها، وبيان حالة كل مشروع، إضافة إلى الإجراءات المالية والإدارية المتعلقة بالمشاريع.

وفي هذا الصدد أوضح الدكتور السند أن إطلاق هذا المشروع يأتي امتدادًا لما سارت عليه الرئاسة العامة من التحول الإلكتروني بتحويل جميع أعمالها إلكترونيًّا من خلال ميكنة جميع أعمالها وإجراءاتها.

يُذكر أن الرئاسة العامة استلمت ٨ مبانٍ في عام ٢٠١٩م. وتهدف خطة إدارة المشاريع إلى اكتمال تنفيذ ١٥ مبنى في عام ٢٠٢٠م.