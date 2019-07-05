يتقدّمها محافظ بيش.. الجموع تشيع الشهيد "البيشي"

أحد منسوبي القوات المسلحة استشهد في الحد الجنوبي

أدى محافظ بيش حسن عبدالله أبو شرحة، بعد صلاة عصر الجمعة بجامع ابن تيمية بمركز مسلية بمحافظة بيش، صلاة الميت على الشهيد الجندي أحمد عيسى مضيع البيشي أحد منسوبي القوات المسلحة، والذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

ونقل محافظ بيش تعازي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لذوي الشهيد، كما نقل تعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، لذوي وأسرة الشهيد، سائلًا الله تعالى أن يتقبله في الشهداء.

وقد حضر الصلاة على الشهيد، رئيسُ مركز مسلية إبراهيم هادي الشعبي، ومدير شرطة بيش المقدم مجدي الحازمي، وعدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة بالمنطقة.

وعبّرت أسرة وذوو الشهيد، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف؛ مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.