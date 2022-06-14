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"الأرصاد": فرصة هطول أمطار رعدية تصحب بحبات من البَرَد على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

سحب ممطرة على الجوف والشمالية.. ورياح مثيرة للأتربة شرق المملكة ووسطها تمتد إلى نجران

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيّأة لهطول أمطار رعدية تصحب بحبات من البَرَد ورياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة المكرّمة، كما يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة التي تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق المملكة ووسطها تمتد إلى منطقة نجران وأجزاءٍ من الساحل الغربي.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": فرصة هطول أمطار رعدية تصحب بحبات من البَرَد على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيّأة لهطول أمطار رعدية تصحب بحبات من البَرَد ورياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة المكرّمة، كما يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة التي تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق المملكة ووسطها تمتد إلى منطقة نجران وأجزاءٍ من الساحل الغربي.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
08:19 AM

"الأرصاد": فرصة هطول أمطار رعدية تصحب بحبات من البَرَد على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

سحب ممطرة على الجوف والشمالية.. ورياح مثيرة للأتربة شرق المملكة ووسطها تمتد إلى نجران

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيّأة لهطول أمطار رعدية تصحب بحبات من البَرَد ورياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة المكرّمة، كما يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة التي تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق المملكة ووسطها تمتد إلى منطقة نجران وأجزاءٍ من الساحل الغربي.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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