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دراسة صادمة تكشف "السر المقزز".. هل يتذوق عمال التوصيل طعامك؟

أجرتها مؤسسة "يو إس فود".. 54% يفتنون برائحة الطعام الذي يحملونه

إن كنت شككت يومًا أن شخصًا ما ألقى نظرة على وجبتك التي طلبت إحضارها إلى منزلك أو مقر عملك، بل ربما تذوقها، فإن شكك ربما يكون بمحله.

ونقلت دراسة أميركية صادمة، اعتراف أكثر من 25 بالمئة من عمال توصيل الطعام بأنهم يتذوقون طعام الزبائن قبل وصوله إليهم.

الدراسة التي أجرتها مؤسسة "يو إس فود" وسلطت عليها الضوء مجلة "نيوزويك" الأميركية ونقلتها سكاي نيوز عربية، كشفت أن 54 بالمئة من عمال التوصيل يفتنون برائحة الطعام الذي يحملونه، فيما يتذوق حوالي 28 بالمئة من العمال الطعام.

وقالت المؤسسة في بيان: "يؤسفنا أن نعلن أمرًا كهذا (...) عمال التوصيل يخرقون القواعد ويأخذون جزءًا من الطعام".

وفي المقابل، شكا 60 بالمئة من عمال التوصيل أنهم يحصلون على إكرامية (بقشيش) قليلة جدا أو لا يحصلون على الإطلاق، فيما قال 40 بالمئة إن تعليمات الزبائن تكون غير واضحة.

وعلى جانب آخر، قال 84 بالمئة من الزبائن إنهم "لا يمانعون" أن يحصل السائق على قليل من أصابع البطاطا المقلية التي يوصلها لهم.

يشار إلى أن صناعة نقل الطعام تشهد طفرة عالمية كبيرة، حيث تعمل شركات التوصيل على نقل وجبات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات كل عام.

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دراسة صادمة تكشف "السر المقزز".. هل يتذوق عمال التوصيل طعامك؟
سبق

إن كنت شككت يومًا أن شخصًا ما ألقى نظرة على وجبتك التي طلبت إحضارها إلى منزلك أو مقر عملك، بل ربما تذوقها، فإن شكك ربما يكون بمحله.

ونقلت دراسة أميركية صادمة، اعتراف أكثر من 25 بالمئة من عمال توصيل الطعام بأنهم يتذوقون طعام الزبائن قبل وصوله إليهم.

الدراسة التي أجرتها مؤسسة "يو إس فود" وسلطت عليها الضوء مجلة "نيوزويك" الأميركية ونقلتها سكاي نيوز عربية، كشفت أن 54 بالمئة من عمال التوصيل يفتنون برائحة الطعام الذي يحملونه، فيما يتذوق حوالي 28 بالمئة من العمال الطعام.

وقالت المؤسسة في بيان: "يؤسفنا أن نعلن أمرًا كهذا (...) عمال التوصيل يخرقون القواعد ويأخذون جزءًا من الطعام".

وفي المقابل، شكا 60 بالمئة من عمال التوصيل أنهم يحصلون على إكرامية (بقشيش) قليلة جدا أو لا يحصلون على الإطلاق، فيما قال 40 بالمئة إن تعليمات الزبائن تكون غير واضحة.

وعلى جانب آخر، قال 84 بالمئة من الزبائن إنهم "لا يمانعون" أن يحصل السائق على قليل من أصابع البطاطا المقلية التي يوصلها لهم.

يشار إلى أن صناعة نقل الطعام تشهد طفرة عالمية كبيرة، حيث تعمل شركات التوصيل على نقل وجبات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات كل عام.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
01:20 PM

دراسة صادمة تكشف "السر المقزز".. هل يتذوق عمال التوصيل طعامك؟

أجرتها مؤسسة "يو إس فود".. 54% يفتنون برائحة الطعام الذي يحملونه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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إن كنت شككت يومًا أن شخصًا ما ألقى نظرة على وجبتك التي طلبت إحضارها إلى منزلك أو مقر عملك، بل ربما تذوقها، فإن شكك ربما يكون بمحله.

ونقلت دراسة أميركية صادمة، اعتراف أكثر من 25 بالمئة من عمال توصيل الطعام بأنهم يتذوقون طعام الزبائن قبل وصوله إليهم.

الدراسة التي أجرتها مؤسسة "يو إس فود" وسلطت عليها الضوء مجلة "نيوزويك" الأميركية ونقلتها سكاي نيوز عربية، كشفت أن 54 بالمئة من عمال التوصيل يفتنون برائحة الطعام الذي يحملونه، فيما يتذوق حوالي 28 بالمئة من العمال الطعام.

وقالت المؤسسة في بيان: "يؤسفنا أن نعلن أمرًا كهذا (...) عمال التوصيل يخرقون القواعد ويأخذون جزءًا من الطعام".

وفي المقابل، شكا 60 بالمئة من عمال التوصيل أنهم يحصلون على إكرامية (بقشيش) قليلة جدا أو لا يحصلون على الإطلاق، فيما قال 40 بالمئة إن تعليمات الزبائن تكون غير واضحة.

وعلى جانب آخر، قال 84 بالمئة من الزبائن إنهم "لا يمانعون" أن يحصل السائق على قليل من أصابع البطاطا المقلية التي يوصلها لهم.

يشار إلى أن صناعة نقل الطعام تشهد طفرة عالمية كبيرة، حيث تعمل شركات التوصيل على نقل وجبات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات كل عام.

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