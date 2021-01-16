النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أكاديمية سعودية تترأس جلسة مؤتمر علمي في روما .. وهذا ما صرحت به لـ"سبق"

ناقش إمكانية استخدام بعض السموم في مكافحة الآفات الزراعية

رأست الدكتورة السعودية عائشة بنت محمد العقيلي، الأستاذ المساعد في جامعة تبوك في تخصص الأحياء الجزيئة والتقنية الحيوية في المكافحة الحيوية بعض جلسات المناقشة في المؤتمر الدولي الثاني والعشرين للتكنولوجيا الحيوية الغذائية والزراعية والذي انعقد اليوم في روما.

وناقش المؤتمر ورقة عمل عن إمكانية استخدام بعض السموم المستخلصة من اللافقاريات وشقائق النعمان البحري والقواقع في مكافحة الآفات الزراعية، وذلك بعد قبول ورقتها العلمية المقدمة لفرقة العمل العاشرة في مجموعة الفكر لعرضها من ضمن موجز السياسات المقترحة للدول قمة العشرين لإصلاح الممارسات الزراعية الحالية واستبدال المبيدات الكيمائية بمبيدات حيوية آمنه لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي الصحي وتحقيق الأمن الغذائي.

وقالت الدكتورة العقيلي لـ"سبق": كان التوقيت مثاليًا للغاية لحضور المؤتمر الدولي الثاني والعشرين للتكنولوجيا الحيوية الغذائية والزراعية المنعقد حاليًا في روما لمناقشة ورقة عمل عن إمكانية استخدام بعض السموم المستخلصة من اللافقاريات وشقائق النعمان البحري والقواقع في مكافحة الآفات الزراعية.

وأضافت العقيلي أن المبيد المستخلص منها صديق للبيئة، فهي أيضًا ذات كفاءة عالية في القضاء على أفاته الحشرية المستهدفة دون غيرها من الحشرات النافعة، مثل النحل مما يجعلها بديلًا آمنًا ومستدامًا للمركبات الكيميائية للمكافحة. وفرصة مثالية أيضًا لتوسيع شبكة المعرفة والتعرف على المختصين والمتعاونين من حول العالم في المجال نفسه، وتم ترشحي أيضًا لرئاسة وإدارة بعض جلسات المناقشة في هذا المؤتمر حول هذا الموضوع.

وتابعت: تعتبر التنمية الزراعية المستدامة من الموضوعات ذات الأهمية في محافل السياسة الدولية، خاصة فيما يتعلق بإمكانية تقليل المخاطر الصحية والبيئية المقترنة بتزايد استخدام المبيدات الكيميائية للآفات الزراعية في العديد من دول العالم خاصة النامي منه، ولهذا يعتبر موضوع استدامة النظام الزراعي والغذائي أحد الشواغل الرئيسية للمملكة العربية السعودية لرئاسة مجموعة ‫قمة العشرين لعام 2020.

الدكتورة السعودية عائشة بنت محمد العقيلي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أكاديمية سعودية تترأس جلسة مؤتمر علمي في روما .. وهذا ما صرحت به لـ"سبق"
سبق

رأست الدكتورة السعودية عائشة بنت محمد العقيلي، الأستاذ المساعد في جامعة تبوك في تخصص الأحياء الجزيئة والتقنية الحيوية في المكافحة الحيوية بعض جلسات المناقشة في المؤتمر الدولي الثاني والعشرين للتكنولوجيا الحيوية الغذائية والزراعية والذي انعقد اليوم في روما.

وناقش المؤتمر ورقة عمل عن إمكانية استخدام بعض السموم المستخلصة من اللافقاريات وشقائق النعمان البحري والقواقع في مكافحة الآفات الزراعية، وذلك بعد قبول ورقتها العلمية المقدمة لفرقة العمل العاشرة في مجموعة الفكر لعرضها من ضمن موجز السياسات المقترحة للدول قمة العشرين لإصلاح الممارسات الزراعية الحالية واستبدال المبيدات الكيمائية بمبيدات حيوية آمنه لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي الصحي وتحقيق الأمن الغذائي.

وقالت الدكتورة العقيلي لـ"سبق": كان التوقيت مثاليًا للغاية لحضور المؤتمر الدولي الثاني والعشرين للتكنولوجيا الحيوية الغذائية والزراعية المنعقد حاليًا في روما لمناقشة ورقة عمل عن إمكانية استخدام بعض السموم المستخلصة من اللافقاريات وشقائق النعمان البحري والقواقع في مكافحة الآفات الزراعية.

وأضافت العقيلي أن المبيد المستخلص منها صديق للبيئة، فهي أيضًا ذات كفاءة عالية في القضاء على أفاته الحشرية المستهدفة دون غيرها من الحشرات النافعة، مثل النحل مما يجعلها بديلًا آمنًا ومستدامًا للمركبات الكيميائية للمكافحة. وفرصة مثالية أيضًا لتوسيع شبكة المعرفة والتعرف على المختصين والمتعاونين من حول العالم في المجال نفسه، وتم ترشحي أيضًا لرئاسة وإدارة بعض جلسات المناقشة في هذا المؤتمر حول هذا الموضوع.

وتابعت: تعتبر التنمية الزراعية المستدامة من الموضوعات ذات الأهمية في محافل السياسة الدولية، خاصة فيما يتعلق بإمكانية تقليل المخاطر الصحية والبيئية المقترنة بتزايد استخدام المبيدات الكيميائية للآفات الزراعية في العديد من دول العالم خاصة النامي منه، ولهذا يعتبر موضوع استدامة النظام الزراعي والغذائي أحد الشواغل الرئيسية للمملكة العربية السعودية لرئاسة مجموعة ‫قمة العشرين لعام 2020.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
05:02 PM

أكاديمية سعودية تترأس جلسة مؤتمر علمي في روما .. وهذا ما صرحت به لـ"سبق"

ناقش إمكانية استخدام بعض السموم في مكافحة الآفات الزراعية

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
1,399

رأست الدكتورة السعودية عائشة بنت محمد العقيلي، الأستاذ المساعد في جامعة تبوك في تخصص الأحياء الجزيئة والتقنية الحيوية في المكافحة الحيوية بعض جلسات المناقشة في المؤتمر الدولي الثاني والعشرين للتكنولوجيا الحيوية الغذائية والزراعية والذي انعقد اليوم في روما.

وناقش المؤتمر ورقة عمل عن إمكانية استخدام بعض السموم المستخلصة من اللافقاريات وشقائق النعمان البحري والقواقع في مكافحة الآفات الزراعية، وذلك بعد قبول ورقتها العلمية المقدمة لفرقة العمل العاشرة في مجموعة الفكر لعرضها من ضمن موجز السياسات المقترحة للدول قمة العشرين لإصلاح الممارسات الزراعية الحالية واستبدال المبيدات الكيمائية بمبيدات حيوية آمنه لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي الصحي وتحقيق الأمن الغذائي.

وقالت الدكتورة العقيلي لـ"سبق": كان التوقيت مثاليًا للغاية لحضور المؤتمر الدولي الثاني والعشرين للتكنولوجيا الحيوية الغذائية والزراعية المنعقد حاليًا في روما لمناقشة ورقة عمل عن إمكانية استخدام بعض السموم المستخلصة من اللافقاريات وشقائق النعمان البحري والقواقع في مكافحة الآفات الزراعية.

وأضافت العقيلي أن المبيد المستخلص منها صديق للبيئة، فهي أيضًا ذات كفاءة عالية في القضاء على أفاته الحشرية المستهدفة دون غيرها من الحشرات النافعة، مثل النحل مما يجعلها بديلًا آمنًا ومستدامًا للمركبات الكيميائية للمكافحة. وفرصة مثالية أيضًا لتوسيع شبكة المعرفة والتعرف على المختصين والمتعاونين من حول العالم في المجال نفسه، وتم ترشحي أيضًا لرئاسة وإدارة بعض جلسات المناقشة في هذا المؤتمر حول هذا الموضوع.

وتابعت: تعتبر التنمية الزراعية المستدامة من الموضوعات ذات الأهمية في محافل السياسة الدولية، خاصة فيما يتعلق بإمكانية تقليل المخاطر الصحية والبيئية المقترنة بتزايد استخدام المبيدات الكيميائية للآفات الزراعية في العديد من دول العالم خاصة النامي منه، ولهذا يعتبر موضوع استدامة النظام الزراعي والغذائي أحد الشواغل الرئيسية للمملكة العربية السعودية لرئاسة مجموعة ‫قمة العشرين لعام 2020.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,895
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,998
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,419
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,050

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة