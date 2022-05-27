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أرامكو السعودية تنشر ثقافة التعليم بالترفيه للأطفال

خلال تنظيمها حفل إفطار الأيتام الرمضاني في جدة

نظمت أرامكو السعودية، حفل إفطار الأيتام الرمضاني، أمس، ورسمت البسمة والبهجة على وجوه أكثر من 100 طفل وطفلة من أبناء الجمعيات الخيرية في مدينة الألعاب "كيدزانيا" بالعرب مول في جدة.

ونشرت أرامكو السعودية ثقافة التعليم بالترفيه للمشاركين وسط أجواء جميلة ورائعة.

وهدفت الفعالية إلى دمج أبناء هذه الفئة الغالية ومساعدتهم على الانخراط مع المجتمع، والتفاعل مع زملائهم خلال شهر رمضان الفضيل.

وشهد الحفل حضور سليمان بن عبدالله الجارد مدير الشؤون الحكومية في أرامكو السعودية بالمنطقة الغربية ومحسن القحطاني مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة للتنمية الإجتماعية ومسؤولي الشركة والتنمية الإجتماعية، حيث حرصوا على الالتقاء مع أبناء الجمعيات، الذين مارسوا ألعاباً تعليمية تجمع بين الإلهام والمرح والتعلم من خلال أدوار واقعية للإعمار المختلفة مع المهن الموجودة، مثل الإطفاء والإذاعة والتلفزيون والطيران والتسلق، وعمل الدهان وبيع كاشير في مول إفتراضي، إضافة إلى مدرسة القيادة الأمنة التي جذبت شخصيات كيدزانيا والحضور، وأستمتع الحضور بحكواتي زمان في ليالي رمضان الساحرة.

ويتعلم الأطفال في "كيدزانيا" قيمة العمل والمال والاعتماد على النفس، والإسعافات الأولية والإنقاذ والتاجر الصغير، والأعمال المهنية البسيطة؛ ليتعلموا مختلف المهارات الذاتية، وسط أجواء من الفائدة والمتعة والترفية وبيئة آمنة يمتزج فيها العلم والمعرفة بالترفية، بمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات.

وتزين الحفل بصور المشاركين، حيث منحوا صوراً عبارة عن بورتريهات جميلة، رسمت البسمة والفرحة على محياهم بالتعاون مع المصورة روعة ميره.

واشتمل البرنامج على مسابقات وألعاب متنوعة وشخصيات كرتونية، والمسحراتي والحكواتي وسط أجواء ذكريات رمضان.

وفي الختام، شكر مسؤولو ومسؤولات الجمعيات الخيرية، أرامكو السعودية على مبادرتها بإقامة حفل إفطار جماعي يجسد صورة من صور التلاحم الاجتماعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أرامكو السعودية تنشر ثقافة التعليم بالترفيه للأطفال
سبق

نظمت أرامكو السعودية، حفل إفطار الأيتام الرمضاني، أمس، ورسمت البسمة والبهجة على وجوه أكثر من 100 طفل وطفلة من أبناء الجمعيات الخيرية في مدينة الألعاب "كيدزانيا" بالعرب مول في جدة.

ونشرت أرامكو السعودية ثقافة التعليم بالترفيه للمشاركين وسط أجواء جميلة ورائعة.

وهدفت الفعالية إلى دمج أبناء هذه الفئة الغالية ومساعدتهم على الانخراط مع المجتمع، والتفاعل مع زملائهم خلال شهر رمضان الفضيل.

وشهد الحفل حضور سليمان بن عبدالله الجارد مدير الشؤون الحكومية في أرامكو السعودية بالمنطقة الغربية ومحسن القحطاني مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة للتنمية الإجتماعية ومسؤولي الشركة والتنمية الإجتماعية، حيث حرصوا على الالتقاء مع أبناء الجمعيات، الذين مارسوا ألعاباً تعليمية تجمع بين الإلهام والمرح والتعلم من خلال أدوار واقعية للإعمار المختلفة مع المهن الموجودة، مثل الإطفاء والإذاعة والتلفزيون والطيران والتسلق، وعمل الدهان وبيع كاشير في مول إفتراضي، إضافة إلى مدرسة القيادة الأمنة التي جذبت شخصيات كيدزانيا والحضور، وأستمتع الحضور بحكواتي زمان في ليالي رمضان الساحرة.

ويتعلم الأطفال في "كيدزانيا" قيمة العمل والمال والاعتماد على النفس، والإسعافات الأولية والإنقاذ والتاجر الصغير، والأعمال المهنية البسيطة؛ ليتعلموا مختلف المهارات الذاتية، وسط أجواء من الفائدة والمتعة والترفية وبيئة آمنة يمتزج فيها العلم والمعرفة بالترفية، بمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات.

وتزين الحفل بصور المشاركين، حيث منحوا صوراً عبارة عن بورتريهات جميلة، رسمت البسمة والفرحة على محياهم بالتعاون مع المصورة روعة ميره.

واشتمل البرنامج على مسابقات وألعاب متنوعة وشخصيات كرتونية، والمسحراتي والحكواتي وسط أجواء ذكريات رمضان.

وفي الختام، شكر مسؤولو ومسؤولات الجمعيات الخيرية، أرامكو السعودية على مبادرتها بإقامة حفل إفطار جماعي يجسد صورة من صور التلاحم الاجتماعي.

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
05:53 PM

أرامكو السعودية تنشر ثقافة التعليم بالترفيه للأطفال

خلال تنظيمها حفل إفطار الأيتام الرمضاني في جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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نظمت أرامكو السعودية، حفل إفطار الأيتام الرمضاني، أمس، ورسمت البسمة والبهجة على وجوه أكثر من 100 طفل وطفلة من أبناء الجمعيات الخيرية في مدينة الألعاب "كيدزانيا" بالعرب مول في جدة.

ونشرت أرامكو السعودية ثقافة التعليم بالترفيه للمشاركين وسط أجواء جميلة ورائعة.

وهدفت الفعالية إلى دمج أبناء هذه الفئة الغالية ومساعدتهم على الانخراط مع المجتمع، والتفاعل مع زملائهم خلال شهر رمضان الفضيل.

وشهد الحفل حضور سليمان بن عبدالله الجارد مدير الشؤون الحكومية في أرامكو السعودية بالمنطقة الغربية ومحسن القحطاني مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة للتنمية الإجتماعية ومسؤولي الشركة والتنمية الإجتماعية، حيث حرصوا على الالتقاء مع أبناء الجمعيات، الذين مارسوا ألعاباً تعليمية تجمع بين الإلهام والمرح والتعلم من خلال أدوار واقعية للإعمار المختلفة مع المهن الموجودة، مثل الإطفاء والإذاعة والتلفزيون والطيران والتسلق، وعمل الدهان وبيع كاشير في مول إفتراضي، إضافة إلى مدرسة القيادة الأمنة التي جذبت شخصيات كيدزانيا والحضور، وأستمتع الحضور بحكواتي زمان في ليالي رمضان الساحرة.

ويتعلم الأطفال في "كيدزانيا" قيمة العمل والمال والاعتماد على النفس، والإسعافات الأولية والإنقاذ والتاجر الصغير، والأعمال المهنية البسيطة؛ ليتعلموا مختلف المهارات الذاتية، وسط أجواء من الفائدة والمتعة والترفية وبيئة آمنة يمتزج فيها العلم والمعرفة بالترفية، بمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات.

وتزين الحفل بصور المشاركين، حيث منحوا صوراً عبارة عن بورتريهات جميلة، رسمت البسمة والفرحة على محياهم بالتعاون مع المصورة روعة ميره.

واشتمل البرنامج على مسابقات وألعاب متنوعة وشخصيات كرتونية، والمسحراتي والحكواتي وسط أجواء ذكريات رمضان.

وفي الختام، شكر مسؤولو ومسؤولات الجمعيات الخيرية، أرامكو السعودية على مبادرتها بإقامة حفل إفطار جماعي يجسد صورة من صور التلاحم الاجتماعي.

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