تستقبل الدرعية المذهلة، في موسمها الثاني؛ أروع منطقة لتجارب المتميزين وتعرضها للضيوف والمواطنين في موسم الدرعية الحافل بالمفاجآت؛ في خطوة تهدف لتكريم عراقة محافظة الدرعية؛ منبع وموطن الملوك، وأحد مواقع التراث العالمي المدرجة على لائحة اليونيسكو. ويستمر مهرجان الدرعية على مدى شهر كامل، ليشهد مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية الكبرى؛ أبرزها سباق "فورمولا إي". ويشارك في السباق العالمي 12 شركة عالمية لتصنيع السيارات، الذي تستضيفه المدينة التاريخية يومي 22 و23 نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات «موسم الدرعية» الذي سيقام خلال الفترة من 22 نوفمبر إلى 21 ديسمبر 2019. ووفقًا للجنة المنظمة: يشهد السباق وجود 4 شركات ألمانية، و3 شركات بريطانية، وأخرى هندية، إضافة إلى شركة صينية، فضلاً عن وجود شركة أميركية، ويابانية وفرنسية من أعرق الشركات الخبيرة في سباقات السيارات. والشركات المتنافسة على كأس البطولة هي: أودي سبورت آبت شيفلر من ألمانيا، ونيسان إي دامز من اليابان، وجيوكس دراجون ريسنج من الولايات المتحدة الأميركية. وحققت شركة فينتوري ريسنج الفرنسية، من خلال الفريق الذي يتخذ من موناكو مقرًّا له؛ أول فوز في سباق هونغ كونغ للسيارات الكهربائية عام 2019، وتتمتع الشركة برقم قياسي من حيث سرعة السيارات الكهربائية على الطرقات.

موطن الملوك تستقبل أبطال العالم في موسم "فخر التاريخ".. هنا التفاصيل خالد خليل سبق 2019-11-12 تستقبل الدرعية المذهلة، في موسمها الثاني؛ أروع منطقة لتجارب المتميزين وتعرضها للضيوف والمواطنين في موسم الدرعية الحافل بالمفاجآت؛ في خطوة تهدف لتكريم عراقة محافظة الدرعية؛ منبع وموطن الملوك، وأحد مواقع التراث العالمي المدرجة على لائحة اليونيسكو.



ويستمر مهرجان الدرعية على مدى شهر كامل، ليشهد مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية الكبرى؛ أبرزها سباق "فورمولا إي".



ويشارك في السباق العالمي 12 شركة عالمية لتصنيع السيارات، الذي تستضيفه المدينة التاريخية يومي 22 و23 نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات «موسم الدرعية» الذي سيقام خلال الفترة من 22 نوفمبر إلى 21 ديسمبر 2019.



ووفقًا للجنة المنظمة: يشهد السباق وجود 4 شركات ألمانية، و3 شركات بريطانية، وأخرى هندية، إضافة إلى شركة صينية، فضلاً عن وجود شركة أميركية، ويابانية وفرنسية من أعرق الشركات الخبيرة في سباقات السيارات.



والشركات المتنافسة على كأس البطولة هي: أودي سبورت آبت شيفلر من ألمانيا، ونيسان إي دامز من اليابان، وجيوكس دراجون ريسنج من الولايات المتحدة الأميركية.



وحققت شركة فينتوري ريسنج الفرنسية، من خلال الفريق الذي يتخذ من موناكو مقرًّا له؛ أول فوز في سباق هونغ كونغ للسيارات الكهربائية عام 2019، وتتمتع الشركة برقم قياسي من حيث سرعة السيارات الكهربائية على الطرقات.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441 07:18 PM

موطن الملوك تستقبل أبطال العالم في موسم "فخر التاريخ".. هنا التفاصيل مهرجان الدرعية يستمر لشهر كامل ويتضمن عدة فعاليات رياضية كبرى





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تستقبل الدرعية المذهلة، في موسمها الثاني؛ أروع منطقة لتجارب المتميزين وتعرضها للضيوف والمواطنين في موسم الدرعية الحافل بالمفاجآت؛ في خطوة تهدف لتكريم عراقة محافظة الدرعية؛ منبع وموطن الملوك، وأحد مواقع التراث العالمي المدرجة على لائحة اليونيسكو.



ويستمر مهرجان الدرعية على مدى شهر كامل، ليشهد مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية الكبرى؛ أبرزها سباق "فورمولا إي".



ويشارك في السباق العالمي 12 شركة عالمية لتصنيع السيارات، الذي تستضيفه المدينة التاريخية يومي 22 و23 نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات «موسم الدرعية» الذي سيقام خلال الفترة من 22 نوفمبر إلى 21 ديسمبر 2019.



ووفقًا للجنة المنظمة: يشهد السباق وجود 4 شركات ألمانية، و3 شركات بريطانية، وأخرى هندية، إضافة إلى شركة صينية، فضلاً عن وجود شركة أميركية، ويابانية وفرنسية من أعرق الشركات الخبيرة في سباقات السيارات.



والشركات المتنافسة على كأس البطولة هي: أودي سبورت آبت شيفلر من ألمانيا، ونيسان إي دامز من اليابان، وجيوكس دراجون ريسنج من الولايات المتحدة الأميركية.



وحققت شركة فينتوري ريسنج الفرنسية، من خلال الفريق الذي يتخذ من موناكو مقرًّا له؛ أول فوز في سباق هونغ كونغ للسيارات الكهربائية عام 2019، وتتمتع الشركة برقم قياسي من حيث سرعة السيارات الكهربائية على الطرقات.