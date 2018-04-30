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والد الزميل العميري بصحيفة المدينة إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى سعد بن سعود العميري والد الزميل حاتم العميري في صحيفة المدينة بمكتب مكة المكرمة، وتمت صلاة عليه عصر اليوم الاثنين بالمسجد الحرام، ودُفن بمقبرة الشهداء بالشرائع، ويقام العزاء بمخطط الخضراء - الشارع العام، ويستقبل الزميل العميري العزاء على الجوال: 0555517542

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والد الزميل العميري بصحيفة المدينة إلى رحمة الله
سبق

انتقل إلى رحمة الله تعالى سعد بن سعود العميري والد الزميل حاتم العميري في صحيفة المدينة بمكتب مكة المكرمة، وتمت صلاة عليه عصر اليوم الاثنين بالمسجد الحرام، ودُفن بمقبرة الشهداء بالشرائع، ويقام العزاء بمخطط الخضراء - الشارع العام، ويستقبل الزميل العميري العزاء على الجوال: 0555517542

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
08:19 PM

والد الزميل العميري بصحيفة المدينة إلى رحمة الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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انتقل إلى رحمة الله تعالى سعد بن سعود العميري والد الزميل حاتم العميري في صحيفة المدينة بمكتب مكة المكرمة، وتمت صلاة عليه عصر اليوم الاثنين بالمسجد الحرام، ودُفن بمقبرة الشهداء بالشرائع، ويقام العزاء بمخطط الخضراء - الشارع العام، ويستقبل الزميل العميري العزاء على الجوال: 0555517542

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