والد الزميل العميري بصحيفة المدينة إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى سعد بن سعود العميري والد الزميل حاتم العميري في صحيفة المدينة بمكتب مكة المكرمة، وتمت صلاة عليه عصر اليوم الاثنين بالمسجد الحرام، ودُفن بمقبرة الشهداء بالشرائع، ويقام العزاء بمخطط الخضراء - الشارع العام، ويستقبل الزميل العميري العزاء على الجوال: 0555517542

