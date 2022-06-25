تيريزا ماي: استهداف مطار أبها عمل طائش وجبان

قالت: بريطانيا تسعى لحل الأزمة بين أمريكا وإيران

أدانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي؛ اليوم، -بشدة- الهجوم الذي قامت به ميليشيا الحوثي على مطار أبها الدولي.

وقالت تيريزا ماي؛ في حديثها عن استهداف الحوثيين الأخير مطار أبها، إن الهجوم يمثل عملاً طائشاً وجباناً.

وأوضحت ماي؛ بشأن التصعيد الإيراني-الأمريكي، أن بريطانيا تسعى بدورٍ دبلوماسي لحل الأزمة بين الطرفيْن.