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تيريزا ماي: استهداف مطار أبها عمل طائش وجبان

قالت: بريطانيا تسعى لحل الأزمة بين أمريكا وإيران

أدانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي؛ اليوم، -بشدة- الهجوم الذي قامت به ميليشيا الحوثي على مطار أبها الدولي.

وقالت تيريزا ماي؛ في حديثها عن استهداف الحوثيين الأخير مطار أبها، إن الهجوم يمثل عملاً طائشاً وجباناً.

وأوضحت ماي؛ بشأن التصعيد الإيراني-الأمريكي، أن بريطانيا تسعى بدورٍ دبلوماسي لحل الأزمة بين الطرفيْن.

الرئيسية/ أخبار العالم

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تيريزا ماي: استهداف مطار أبها عمل طائش وجبان
سبق

أدانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي؛ اليوم، -بشدة- الهجوم الذي قامت به ميليشيا الحوثي على مطار أبها الدولي.

وقالت تيريزا ماي؛ في حديثها عن استهداف الحوثيين الأخير مطار أبها، إن الهجوم يمثل عملاً طائشاً وجباناً.

وأوضحت ماي؛ بشأن التصعيد الإيراني-الأمريكي، أن بريطانيا تسعى بدورٍ دبلوماسي لحل الأزمة بين الطرفيْن.

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
08:26 AM

تيريزا ماي: استهداف مطار أبها عمل طائش وجبان

قالت: بريطانيا تسعى لحل الأزمة بين أمريكا وإيران

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صحيفة سبق الإلكترونية - لندن
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أدانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي؛ اليوم، -بشدة- الهجوم الذي قامت به ميليشيا الحوثي على مطار أبها الدولي.

وقالت تيريزا ماي؛ في حديثها عن استهداف الحوثيين الأخير مطار أبها، إن الهجوم يمثل عملاً طائشاً وجباناً.

وأوضحت ماي؛ بشأن التصعيد الإيراني-الأمريكي، أن بريطانيا تسعى بدورٍ دبلوماسي لحل الأزمة بين الطرفيْن.

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