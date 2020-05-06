الإمارات تعلن تسجيل 546 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الضحاك: إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة 15738 إصابة

أعلنت الإمارات تسجيل 546 إصابة جديدة بفيروس كورونا وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 15738 إصابة، كما سجلت 11 حالة وفاة.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة آمنة الضحاك: ارتفعت حالات الشفاء المسجلة في الدولة إلى 3359 حالة، وذلك بعد شفاء 206 حالات جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وأضافت آمنة الضحاك: منذ بداية شهر مايو الجاري وحالات التعافي في تزايد والحمد لله، وقد وصل المتوسط اليومي لحالات الشفاء خلال الستة أيام الماضية إلى 155 حالة شفاء.

وتابعت إجراء 25573 فحصاً جديداً لفيروس كورونا المستجد في الدولة، حيث يواصل أبطالنا في خط الدفاع الأول وفي مختلف الجهات الصحية ومراكز الفحص خطة الفحص والكشف الطبي على مستوى الدولة.