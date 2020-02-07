النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير التعليم يستعرض خارطة الطريق لتطبيق نظام الجامعات الجديد غدًا

في لقاء يتضمن عقد ثلاث ورش عمل وحديثًا حول الوظائف والتخصصات

يدشِّن وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، غدًا السبت أعمال لقاء قيادات التعليم الجامعي في السعودية، الذي تستضيفه جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بحضور رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام زمان، ومديري الجامعات الحكومية والأهلية في السعودية.

ويأتي اللقاء من منطلق حرص وزارة التعليم على عقد اللقاءات التشاورية الدورية بين الجامعات السعودية بهدف رفع مستوى الأداء وتطويره، وتجويد مخرجاته، والاستفادة من التجارب المشتركة بين الجامعات، بما يحقق مستقبلاً أفضل للطالب والطالبة.

وتشمل محاور اللقاء استعراض خارطة الطريق لتطبيق نظام الجامعات الجديد، ومناقشة الهياكل التنظيمية، وكفاءة التكلفة التشغيلية للجامعات، وتحويل كليات المجتمع إلى كليات تطبيقية لمواءمة سوق العمل، ومناقشة كفاءة الأنظمة التقنية والأمن السيبراني للجامعات.

ويتضمن جدول أعمال اللقاء مناقشة مبادرات كفاءة الإنفاق من حيث ميزانياتها ومشاريعها المتعثرة والمستشفيات الجامعية، إضافة إلى مناقشة استراتيجية برنامج تنمية القدرات البشرية، وخدمة مؤهل ودور الجامعات المحوري في توثيق مؤهلات الخريجين. كما سيتطرق اللقاء للحديث حول الوظائف والتخصصات في إعلانات التوظيف الحكومية، وتخصصات الباحثين عن عمل المسجلين في منظومة "جدارة"، وكذلك مسارات المرحلة الثانوية.

فيما يستعرض رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور زمان نتائج خريجي الجامعات في الاختبارات المهنية ومخرجات التعلم، كما سيتم خلال اللقاء عقد ثلاث ورش عمل، تناقش تطوير كليات المجتمع، وتحويلها لكليات تطبيقية ذات برامج مهنية، والتقويم الدراسي للجامعات من حيث عدد الأيام والفصول الدراسية، إضافة إلى استعراض الاختبارات المعيارية والرخص المهنية. كما يقدم مكتب تحقيق الرؤية بوزارة التعليم ورشة عمل حول تطوير مبادرات الجامعات في برنامج تنمية القدرات البشرية.

وزير التعليم حمد آل الشيخ نظام الجامعات الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير التعليم يستعرض خارطة الطريق لتطبيق نظام الجامعات الجديد غدًا
سبق

يدشِّن وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، غدًا السبت أعمال لقاء قيادات التعليم الجامعي في السعودية، الذي تستضيفه جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بحضور رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام زمان، ومديري الجامعات الحكومية والأهلية في السعودية.

ويأتي اللقاء من منطلق حرص وزارة التعليم على عقد اللقاءات التشاورية الدورية بين الجامعات السعودية بهدف رفع مستوى الأداء وتطويره، وتجويد مخرجاته، والاستفادة من التجارب المشتركة بين الجامعات، بما يحقق مستقبلاً أفضل للطالب والطالبة.

وتشمل محاور اللقاء استعراض خارطة الطريق لتطبيق نظام الجامعات الجديد، ومناقشة الهياكل التنظيمية، وكفاءة التكلفة التشغيلية للجامعات، وتحويل كليات المجتمع إلى كليات تطبيقية لمواءمة سوق العمل، ومناقشة كفاءة الأنظمة التقنية والأمن السيبراني للجامعات.

ويتضمن جدول أعمال اللقاء مناقشة مبادرات كفاءة الإنفاق من حيث ميزانياتها ومشاريعها المتعثرة والمستشفيات الجامعية، إضافة إلى مناقشة استراتيجية برنامج تنمية القدرات البشرية، وخدمة مؤهل ودور الجامعات المحوري في توثيق مؤهلات الخريجين. كما سيتطرق اللقاء للحديث حول الوظائف والتخصصات في إعلانات التوظيف الحكومية، وتخصصات الباحثين عن عمل المسجلين في منظومة "جدارة"، وكذلك مسارات المرحلة الثانوية.

فيما يستعرض رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور زمان نتائج خريجي الجامعات في الاختبارات المهنية ومخرجات التعلم، كما سيتم خلال اللقاء عقد ثلاث ورش عمل، تناقش تطوير كليات المجتمع، وتحويلها لكليات تطبيقية ذات برامج مهنية، والتقويم الدراسي للجامعات من حيث عدد الأيام والفصول الدراسية، إضافة إلى استعراض الاختبارات المعيارية والرخص المهنية. كما يقدم مكتب تحقيق الرؤية بوزارة التعليم ورشة عمل حول تطوير مبادرات الجامعات في برنامج تنمية القدرات البشرية.

07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441
11:58 PM

وزير التعليم يستعرض خارطة الطريق لتطبيق نظام الجامعات الجديد غدًا

في لقاء يتضمن عقد ثلاث ورش عمل وحديثًا حول الوظائف والتخصصات

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
2,387

يدشِّن وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، غدًا السبت أعمال لقاء قيادات التعليم الجامعي في السعودية، الذي تستضيفه جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بحضور رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام زمان، ومديري الجامعات الحكومية والأهلية في السعودية.

ويأتي اللقاء من منطلق حرص وزارة التعليم على عقد اللقاءات التشاورية الدورية بين الجامعات السعودية بهدف رفع مستوى الأداء وتطويره، وتجويد مخرجاته، والاستفادة من التجارب المشتركة بين الجامعات، بما يحقق مستقبلاً أفضل للطالب والطالبة.

وتشمل محاور اللقاء استعراض خارطة الطريق لتطبيق نظام الجامعات الجديد، ومناقشة الهياكل التنظيمية، وكفاءة التكلفة التشغيلية للجامعات، وتحويل كليات المجتمع إلى كليات تطبيقية لمواءمة سوق العمل، ومناقشة كفاءة الأنظمة التقنية والأمن السيبراني للجامعات.

ويتضمن جدول أعمال اللقاء مناقشة مبادرات كفاءة الإنفاق من حيث ميزانياتها ومشاريعها المتعثرة والمستشفيات الجامعية، إضافة إلى مناقشة استراتيجية برنامج تنمية القدرات البشرية، وخدمة مؤهل ودور الجامعات المحوري في توثيق مؤهلات الخريجين. كما سيتطرق اللقاء للحديث حول الوظائف والتخصصات في إعلانات التوظيف الحكومية، وتخصصات الباحثين عن عمل المسجلين في منظومة "جدارة"، وكذلك مسارات المرحلة الثانوية.

فيما يستعرض رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور زمان نتائج خريجي الجامعات في الاختبارات المهنية ومخرجات التعلم، كما سيتم خلال اللقاء عقد ثلاث ورش عمل، تناقش تطوير كليات المجتمع، وتحويلها لكليات تطبيقية ذات برامج مهنية، والتقويم الدراسي للجامعات من حيث عدد الأيام والفصول الدراسية، إضافة إلى استعراض الاختبارات المعيارية والرخص المهنية. كما يقدم مكتب تحقيق الرؤية بوزارة التعليم ورشة عمل حول تطوير مبادرات الجامعات في برنامج تنمية القدرات البشرية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,425
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,041
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,009
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,533

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة