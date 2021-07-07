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"بر الأخاشيم" بشرورة توزِّع 106 أجهزة كهربائية على 64 أسرة محتاجة

بتكلفة بلغت 102.400 ريال بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية


علي حفول - سبق - شرورة: انتهت جمعية البر الخيرية بمركز الأخاشيم التابعة لمحافظة شرورة من توزيع الأجهزة الكهربائية على عدد "64" أسرة من مستفيدي الجمعية ضمن مبادرة توفير الأجهزة الكهربائية؛ إذ تم توزيع 106 أجهزة بمبلغ 102.400 ريال.

وصرَّح المدير التنفيذي لجمعية البر الخيرية بالأخاشيم عبدالله كرامة المنهالي بأنه تم الانتهاء من توزيع 106 أجهزة على عدد 64 أسرة من مستفيدي الجمعية من الفقراء والمحتاجين بدعم من الصندوق المجتمعي من وزارة الموارد البشرية بتكلفة إجمالية بلغت 102.400 ريال، شاكرًا وزارة الموارد البشرية على دعمها السخي والمتواصل، وداعيًا أصحاب الأيادي البيضاء إلى البذل والعطاء والإحسان لتوفير الدعم والمساندة للمحتاجين وما يقيهم من حر الصيف القارس.

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"بر الأخاشيم" بشرورة توزِّع 106 أجهزة كهربائية على 64 أسرة محتاجة
سبق


علي حفول - سبق - شرورة: انتهت جمعية البر الخيرية بمركز الأخاشيم التابعة لمحافظة شرورة من توزيع الأجهزة الكهربائية على عدد "64" أسرة من مستفيدي الجمعية ضمن مبادرة توفير الأجهزة الكهربائية؛ إذ تم توزيع 106 أجهزة بمبلغ 102.400 ريال.

وصرَّح المدير التنفيذي لجمعية البر الخيرية بالأخاشيم عبدالله كرامة المنهالي بأنه تم الانتهاء من توزيع 106 أجهزة على عدد 64 أسرة من مستفيدي الجمعية من الفقراء والمحتاجين بدعم من الصندوق المجتمعي من وزارة الموارد البشرية بتكلفة إجمالية بلغت 102.400 ريال، شاكرًا وزارة الموارد البشرية على دعمها السخي والمتواصل، وداعيًا أصحاب الأيادي البيضاء إلى البذل والعطاء والإحسان لتوفير الدعم والمساندة للمحتاجين وما يقيهم من حر الصيف القارس.

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
10:51 PM

"بر الأخاشيم" بشرورة توزِّع 106 أجهزة كهربائية على 64 أسرة محتاجة

بتكلفة بلغت 102.400 ريال بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية

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علي حفول - شرورة
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علي حفول - سبق - شرورة: انتهت جمعية البر الخيرية بمركز الأخاشيم التابعة لمحافظة شرورة من توزيع الأجهزة الكهربائية على عدد "64" أسرة من مستفيدي الجمعية ضمن مبادرة توفير الأجهزة الكهربائية؛ إذ تم توزيع 106 أجهزة بمبلغ 102.400 ريال.

وصرَّح المدير التنفيذي لجمعية البر الخيرية بالأخاشيم عبدالله كرامة المنهالي بأنه تم الانتهاء من توزيع 106 أجهزة على عدد 64 أسرة من مستفيدي الجمعية من الفقراء والمحتاجين بدعم من الصندوق المجتمعي من وزارة الموارد البشرية بتكلفة إجمالية بلغت 102.400 ريال، شاكرًا وزارة الموارد البشرية على دعمها السخي والمتواصل، وداعيًا أصحاب الأيادي البيضاء إلى البذل والعطاء والإحسان لتوفير الدعم والمساندة للمحتاجين وما يقيهم من حر الصيف القارس.

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