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جامعة أم القرى تعتمد خطة طوارئ تنفيذية للوقاية من "كورونا"

وتحدد مراكز إيواء للعزل

اعتمد مدير جامعة أم القرى، الدكتور عبدالله بافيل، خطة الطوارئ التنفيذية للوقاية من فيروس كورونا.

واجتمعت اللجنة المشكّلة لهذا الغرض، برئاسة المشرف على أعمال وكالة الجامعة للفروع، د. محمد الحازمي، وعضوية المشرف على أعمال وكالة الجامعة للشؤون التعليمية، د. أحمد بابلغيث، ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات د. سارة الخولي، وعمداء الكليات الطبية، والمراكز والإدارات التنفيذية ذات العلاقة.

وقال رئيس خطة الطوارئ التنفيذية د. الحازمي: إن خطة الوقاية من "كورونا" اشتملت على أربع مراحل هي: إنشاء مركز تحكّم لاستقبال أي بلاغ للحالات المشتبه بها، وطرق الوقاية والإجراءات المتبعة؛ لضمان عدم تفشّي المرض في حالة حدوثه داخل الجامعة، وتحديد مناطق العزل والإيواء، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتعقيم مرافق الجامعة والاحتياطات اللازمة.

ولفت المشرف على المركز الطبي الجامعي د. ياسر باحكيم، إلى أنه جرى وضع إجراءات احترازية عن كيفية التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا في المركز الطبي الجامعي، وفق الدليل الإرشادي المحدّث لتشخيص ومنع انتشار العدوى الصادر من وزارة الصحة.

وأكد أن المركز الطبي الجامعي اعتمد خمسة محاور تنفيذية منبثقة من خطة الجامعة للوقاية من كورونا؛ تشمل: محطة الاستقبال، والفرز التنفسي، وغرفة العزل، وتطهير الموقع العام، والتوعية والتثقيف.

جامعة أم القرى فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة أم القرى تعتمد خطة طوارئ تنفيذية للوقاية من "كورونا"
سبق

اعتمد مدير جامعة أم القرى، الدكتور عبدالله بافيل، خطة الطوارئ التنفيذية للوقاية من فيروس كورونا.

واجتمعت اللجنة المشكّلة لهذا الغرض، برئاسة المشرف على أعمال وكالة الجامعة للفروع، د. محمد الحازمي، وعضوية المشرف على أعمال وكالة الجامعة للشؤون التعليمية، د. أحمد بابلغيث، ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات د. سارة الخولي، وعمداء الكليات الطبية، والمراكز والإدارات التنفيذية ذات العلاقة.

وقال رئيس خطة الطوارئ التنفيذية د. الحازمي: إن خطة الوقاية من "كورونا" اشتملت على أربع مراحل هي: إنشاء مركز تحكّم لاستقبال أي بلاغ للحالات المشتبه بها، وطرق الوقاية والإجراءات المتبعة؛ لضمان عدم تفشّي المرض في حالة حدوثه داخل الجامعة، وتحديد مناطق العزل والإيواء، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتعقيم مرافق الجامعة والاحتياطات اللازمة.

ولفت المشرف على المركز الطبي الجامعي د. ياسر باحكيم، إلى أنه جرى وضع إجراءات احترازية عن كيفية التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا في المركز الطبي الجامعي، وفق الدليل الإرشادي المحدّث لتشخيص ومنع انتشار العدوى الصادر من وزارة الصحة.

وأكد أن المركز الطبي الجامعي اعتمد خمسة محاور تنفيذية منبثقة من خطة الجامعة للوقاية من كورونا؛ تشمل: محطة الاستقبال، والفرز التنفسي، وغرفة العزل، وتطهير الموقع العام، والتوعية والتثقيف.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
07:48 PM

جامعة أم القرى تعتمد خطة طوارئ تنفيذية للوقاية من "كورونا"

وتحدد مراكز إيواء للعزل

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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اعتمد مدير جامعة أم القرى، الدكتور عبدالله بافيل، خطة الطوارئ التنفيذية للوقاية من فيروس كورونا.

واجتمعت اللجنة المشكّلة لهذا الغرض، برئاسة المشرف على أعمال وكالة الجامعة للفروع، د. محمد الحازمي، وعضوية المشرف على أعمال وكالة الجامعة للشؤون التعليمية، د. أحمد بابلغيث، ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات د. سارة الخولي، وعمداء الكليات الطبية، والمراكز والإدارات التنفيذية ذات العلاقة.

وقال رئيس خطة الطوارئ التنفيذية د. الحازمي: إن خطة الوقاية من "كورونا" اشتملت على أربع مراحل هي: إنشاء مركز تحكّم لاستقبال أي بلاغ للحالات المشتبه بها، وطرق الوقاية والإجراءات المتبعة؛ لضمان عدم تفشّي المرض في حالة حدوثه داخل الجامعة، وتحديد مناطق العزل والإيواء، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتعقيم مرافق الجامعة والاحتياطات اللازمة.

ولفت المشرف على المركز الطبي الجامعي د. ياسر باحكيم، إلى أنه جرى وضع إجراءات احترازية عن كيفية التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا في المركز الطبي الجامعي، وفق الدليل الإرشادي المحدّث لتشخيص ومنع انتشار العدوى الصادر من وزارة الصحة.

وأكد أن المركز الطبي الجامعي اعتمد خمسة محاور تنفيذية منبثقة من خطة الجامعة للوقاية من كورونا؛ تشمل: محطة الاستقبال، والفرز التنفسي، وغرفة العزل، وتطهير الموقع العام، والتوعية والتثقيف.

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