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محكمة صامطة تكرّم موظفيها العاملين عن بُعد

شكرتهم على جهودهم المبذولة خلال فترة تعليق العمل

كرّمت المحكمة العامة بصامطة عددًا من موظفيها والعاملين عن بعد في عددٍ من أقسام المحكمة وشكرهم على جهودهم المبذولة خلال فترة تعليق العمل، وتحقيق ما تهدف إليه وزارة العدل في خدمة المستفيدين، وتقديم الخدمات العدلية لهم والعمل عن بُعد، وفق توجيهات وتعليمات وزارة العدل.

وقد كرّمت رئاسة المحكمة الموظفين بشهادات شكر وتقدير تم بعثها لهم على إيميلاتهم الرسمية متمنية لهم مزيدًا من التقدم والتميز.

ومن جانب آخر، أعرب المكرمون من الموظفين عن أن هذه اللفتة من المحكمة برئاسة فضيلة الشيخ عماد بن أحمد العطيف، تأتي بمثابة الدافع والحافز لهم سائلين الله أن يزيل هذه الغمة والعودة إلى مكاتب العمل لخدمة الدين ثم المليك والوطن شاكرين ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من رعاية واهتمام لكل المرافق العدلية.

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محكمة صامطة تكرّم موظفيها العاملين عن بُعد
سبق

كرّمت المحكمة العامة بصامطة عددًا من موظفيها والعاملين عن بعد في عددٍ من أقسام المحكمة وشكرهم على جهودهم المبذولة خلال فترة تعليق العمل، وتحقيق ما تهدف إليه وزارة العدل في خدمة المستفيدين، وتقديم الخدمات العدلية لهم والعمل عن بُعد، وفق توجيهات وتعليمات وزارة العدل.

وقد كرّمت رئاسة المحكمة الموظفين بشهادات شكر وتقدير تم بعثها لهم على إيميلاتهم الرسمية متمنية لهم مزيدًا من التقدم والتميز.

ومن جانب آخر، أعرب المكرمون من الموظفين عن أن هذه اللفتة من المحكمة برئاسة فضيلة الشيخ عماد بن أحمد العطيف، تأتي بمثابة الدافع والحافز لهم سائلين الله أن يزيل هذه الغمة والعودة إلى مكاتب العمل لخدمة الدين ثم المليك والوطن شاكرين ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من رعاية واهتمام لكل المرافق العدلية.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
12:34 AM

محكمة صامطة تكرّم موظفيها العاملين عن بُعد

شكرتهم على جهودهم المبذولة خلال فترة تعليق العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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كرّمت المحكمة العامة بصامطة عددًا من موظفيها والعاملين عن بعد في عددٍ من أقسام المحكمة وشكرهم على جهودهم المبذولة خلال فترة تعليق العمل، وتحقيق ما تهدف إليه وزارة العدل في خدمة المستفيدين، وتقديم الخدمات العدلية لهم والعمل عن بُعد، وفق توجيهات وتعليمات وزارة العدل.

وقد كرّمت رئاسة المحكمة الموظفين بشهادات شكر وتقدير تم بعثها لهم على إيميلاتهم الرسمية متمنية لهم مزيدًا من التقدم والتميز.

ومن جانب آخر، أعرب المكرمون من الموظفين عن أن هذه اللفتة من المحكمة برئاسة فضيلة الشيخ عماد بن أحمد العطيف، تأتي بمثابة الدافع والحافز لهم سائلين الله أن يزيل هذه الغمة والعودة إلى مكاتب العمل لخدمة الدين ثم المليك والوطن شاكرين ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من رعاية واهتمام لكل المرافق العدلية.

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