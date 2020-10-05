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"الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرّمة.. و"المدني" تحذّر

دعت الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، منطقة مكة المكرّمة من سحب رعدية ممطرة على عددٍ من المحافظات: أضم والطائف وميسان والعرضيات، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدامٍ في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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"الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرّمة.. و"المدني" تحذّر
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، منطقة مكة المكرّمة من سحب رعدية ممطرة على عددٍ من المحافظات: أضم والطائف وميسان والعرضيات، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدامٍ في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
10:15 AM

"الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرّمة.. و"المدني" تحذّر

دعت الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، منطقة مكة المكرّمة من سحب رعدية ممطرة على عددٍ من المحافظات: أضم والطائف وميسان والعرضيات، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدامٍ في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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