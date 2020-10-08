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جراحة ناجحة لإزالة حصوة بحجم ٤ سم لمريض سبعيني في جازان

كان يعاني من انسداد نتيجة حصوات مزمنة أدت إلى فشل كلوي

نجح فريق طبي بمستشفى صبيا العام في جازان، في إجراء عمليه نوعية لمريض يبلغ من العمر ٧٠ عامًا، كان يعاني من انسداد كلوي نتيجة حصوات مزمنة أدت إلى فشل كلوي.

وبدأ الفريق الطبي بتركيب دعامات كلوية للمريض، ثم أجريت العملية الجراحية لإزالة حصوة بحجم ٤ سم من حوض الكلية، ويتمتع المريض حاليًا بصحة جيدة ومستقرة ولله الحمد.

جدير بالذكر أن قسم جراحة المسالك البولية في مستشفى صبيا العام مجهز بمناظير خاصة لحصوات الحالب والمثانة البولية، ويمتاز القسم بكوادر طبية مؤهلة ومدربة للتعامل مع مرضى الكلى.

فريق طبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جراحة ناجحة لإزالة حصوة بحجم ٤ سم لمريض سبعيني في جازان
سبق

نجح فريق طبي بمستشفى صبيا العام في جازان، في إجراء عمليه نوعية لمريض يبلغ من العمر ٧٠ عامًا، كان يعاني من انسداد كلوي نتيجة حصوات مزمنة أدت إلى فشل كلوي.

وبدأ الفريق الطبي بتركيب دعامات كلوية للمريض، ثم أجريت العملية الجراحية لإزالة حصوة بحجم ٤ سم من حوض الكلية، ويتمتع المريض حاليًا بصحة جيدة ومستقرة ولله الحمد.

جدير بالذكر أن قسم جراحة المسالك البولية في مستشفى صبيا العام مجهز بمناظير خاصة لحصوات الحالب والمثانة البولية، ويمتاز القسم بكوادر طبية مؤهلة ومدربة للتعامل مع مرضى الكلى.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
01:09 PM

جراحة ناجحة لإزالة حصوة بحجم ٤ سم لمريض سبعيني في جازان

كان يعاني من انسداد نتيجة حصوات مزمنة أدت إلى فشل كلوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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نجح فريق طبي بمستشفى صبيا العام في جازان، في إجراء عمليه نوعية لمريض يبلغ من العمر ٧٠ عامًا، كان يعاني من انسداد كلوي نتيجة حصوات مزمنة أدت إلى فشل كلوي.

وبدأ الفريق الطبي بتركيب دعامات كلوية للمريض، ثم أجريت العملية الجراحية لإزالة حصوة بحجم ٤ سم من حوض الكلية، ويتمتع المريض حاليًا بصحة جيدة ومستقرة ولله الحمد.

جدير بالذكر أن قسم جراحة المسالك البولية في مستشفى صبيا العام مجهز بمناظير خاصة لحصوات الحالب والمثانة البولية، ويمتاز القسم بكوادر طبية مؤهلة ومدربة للتعامل مع مرضى الكلى.

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