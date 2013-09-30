تمديد تكليف "العتيبي" متحدثاً رسميّاً لصحة مكة المكرمة

للعام الخامس على التوالي

جدد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، تكليف الأخصائي الإداري حمد بن فيحان العتيبي كمتحدث رسمي للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.

وقال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير: إن العتيبي يعد من الكفاءات الإدارية المتميزة بصحة مكة المكرمة، التي تدرجت في العمل الإداري بالمنشآت الصحية، وأثبتت جدارتها من خلال المناصب الإدارية والمهام التي أسندت إليه، حتى تم تكليفه كمتحدث رسمي منذ عام ١٤٣٨هـ، وعليه فقد تم تكليفه كمتحدث رسمي بالشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.

من جانبه أعرب العتيبي عن شكره على هذه الثقة الكريمة، سائلاً الله أن يعينه ويوفقه على تقديم مزيد من العطاء لخدمة دينه ووطنه وجميع أهالي وزوار المنطقة.