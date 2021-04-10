أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الرياض والمدينة المنورة والشرقية والقصيم. وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض أنها تشهد استمرار سُحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والقويعية وعفيف والخرج والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء والزلفي والمجمعة والغاط وثادق ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء السبت. وتشهد منطقة المدينة المنورة سُحبًا رعدية ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المهد، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح السبت. ونبَّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة وعنيزة، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 ظهر السبت. وتشهد المنطقة الشرقية رياحًا نشطة، وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة النعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء السبت.

"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: سُحب رعدية ورياح نشطة وتدنٍّ بمدى الرؤية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-10 أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الرياض والمدينة المنورة والشرقية والقصيم.



وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض أنها تشهد استمرار سُحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والقويعية وعفيف والخرج والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء والزلفي والمجمعة والغاط وثادق ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء السبت.



وتشهد منطقة المدينة المنورة سُحبًا رعدية ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المهد، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح السبت.



ونبَّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة وعنيزة، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 ظهر السبت.



وتشهد المنطقة الشرقية رياحًا نشطة، وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة النعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء السبت.

10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442 01:52 AM

"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: سُحب رعدية ورياح نشطة وتدنٍّ بمدى الرؤية تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء السبت





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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الرياض والمدينة المنورة والشرقية والقصيم.



وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض أنها تشهد استمرار سُحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والقويعية وعفيف والخرج والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء والزلفي والمجمعة والغاط وثادق ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء السبت.



وتشهد منطقة المدينة المنورة سُحبًا رعدية ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المهد، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح السبت.



ونبَّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة وعنيزة، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 ظهر السبت.



وتشهد المنطقة الشرقية رياحًا نشطة، وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة النعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء السبت.