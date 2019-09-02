النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تخصصي بريدة" الأول على مستوى المملكة في الأداء الموزون لما فوق 300 سرير

تضمن تقييم رضا المرضى والموظفين وقياس جودة كل الأقسام

حصل مستشفى بريدة التخصصي على المركز الأول على مستوى المملكة في الأداء الموزون للمستشفيات فوق 300 سرير، والذي يشمل العديد من المعايير والمؤشرات للتقييم.

ويأتي ذلك التقييم الذي يشمل أربعة مؤشرات، امتدادًا للإنجازات التي يحققها المستشفى سواء الطبية منها أو الإدارية وغيرها، والتي تأتي في ظل تحقيق معدلات جودة عالية خلال الفترة الماضية.

ويحظى برنامج أداء باهتمام من قِبل إدارة المستشفى ممثلة بمدير المستشفى، الدكتور تركي المقبل، وقسم الجودة وسلامة المرضى، فيما يشمل التقييم كل الأقسام بالمستشفى ويخضع للرقابة والتدقيق من قِبل القسم وكذلك إدارة الجودة بالمديرية العامة للشؤون الصحية.

وأكدت مدير إدارة الجودة، الدكتورة أريج الجاسر أن هذا الإنجاز جاء خلال الربع السنوي لبرنامج أداء الحكومي، ويعد إنجازًا مميزًا للمستشفى في هذا المجال، حيث تم خلالها تقييم مستوى رضا المرضى من خلال الاستبيان الخاص سواء في العيادات الخارجية أو الطوارئ وغيرها.

وأضافت أن التقييم يشمل أيضًا مستوى رضا الموظفين بوساطة عدد من الاستبيانات الخاصة، إضافة إلى تقييم الرضا في حل الشكاوى عبر الرقم 937 والعمل على تحقيق مؤشرات متعددة للمستشفى وقياس الجودة بالأداء لجميع الأقسام.

وقدمت الدكتورة "الجاسر" شكرها لإدارة المستشفى وجميع الأقسام على تعاونهم الكبير في تحقيق هذا الإنجاز الذي يأتي امتدادًا للإنجازات الطبية والإدارية للمستشفى على مستوى المنطقة والمملكة بشكل عام، كما قدمت الشكر لزملائها من منسوبي القسم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تخصصي بريدة" الأول على مستوى المملكة في الأداء الموزون لما فوق 300 سرير
سبق

حصل مستشفى بريدة التخصصي على المركز الأول على مستوى المملكة في الأداء الموزون للمستشفيات فوق 300 سرير، والذي يشمل العديد من المعايير والمؤشرات للتقييم.

ويأتي ذلك التقييم الذي يشمل أربعة مؤشرات، امتدادًا للإنجازات التي يحققها المستشفى سواء الطبية منها أو الإدارية وغيرها، والتي تأتي في ظل تحقيق معدلات جودة عالية خلال الفترة الماضية.

ويحظى برنامج أداء باهتمام من قِبل إدارة المستشفى ممثلة بمدير المستشفى، الدكتور تركي المقبل، وقسم الجودة وسلامة المرضى، فيما يشمل التقييم كل الأقسام بالمستشفى ويخضع للرقابة والتدقيق من قِبل القسم وكذلك إدارة الجودة بالمديرية العامة للشؤون الصحية.

وأكدت مدير إدارة الجودة، الدكتورة أريج الجاسر أن هذا الإنجاز جاء خلال الربع السنوي لبرنامج أداء الحكومي، ويعد إنجازًا مميزًا للمستشفى في هذا المجال، حيث تم خلالها تقييم مستوى رضا المرضى من خلال الاستبيان الخاص سواء في العيادات الخارجية أو الطوارئ وغيرها.

وأضافت أن التقييم يشمل أيضًا مستوى رضا الموظفين بوساطة عدد من الاستبيانات الخاصة، إضافة إلى تقييم الرضا في حل الشكاوى عبر الرقم 937 والعمل على تحقيق مؤشرات متعددة للمستشفى وقياس الجودة بالأداء لجميع الأقسام.

وقدمت الدكتورة "الجاسر" شكرها لإدارة المستشفى وجميع الأقسام على تعاونهم الكبير في تحقيق هذا الإنجاز الذي يأتي امتدادًا للإنجازات الطبية والإدارية للمستشفى على مستوى المنطقة والمملكة بشكل عام، كما قدمت الشكر لزملائها من منسوبي القسم.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
11:21 PM

"تخصصي بريدة" الأول على مستوى المملكة في الأداء الموزون لما فوق 300 سرير

تضمن تقييم رضا المرضى والموظفين وقياس جودة كل الأقسام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
0
15

حصل مستشفى بريدة التخصصي على المركز الأول على مستوى المملكة في الأداء الموزون للمستشفيات فوق 300 سرير، والذي يشمل العديد من المعايير والمؤشرات للتقييم.

ويأتي ذلك التقييم الذي يشمل أربعة مؤشرات، امتدادًا للإنجازات التي يحققها المستشفى سواء الطبية منها أو الإدارية وغيرها، والتي تأتي في ظل تحقيق معدلات جودة عالية خلال الفترة الماضية.

ويحظى برنامج أداء باهتمام من قِبل إدارة المستشفى ممثلة بمدير المستشفى، الدكتور تركي المقبل، وقسم الجودة وسلامة المرضى، فيما يشمل التقييم كل الأقسام بالمستشفى ويخضع للرقابة والتدقيق من قِبل القسم وكذلك إدارة الجودة بالمديرية العامة للشؤون الصحية.

وأكدت مدير إدارة الجودة، الدكتورة أريج الجاسر أن هذا الإنجاز جاء خلال الربع السنوي لبرنامج أداء الحكومي، ويعد إنجازًا مميزًا للمستشفى في هذا المجال، حيث تم خلالها تقييم مستوى رضا المرضى من خلال الاستبيان الخاص سواء في العيادات الخارجية أو الطوارئ وغيرها.

وأضافت أن التقييم يشمل أيضًا مستوى رضا الموظفين بوساطة عدد من الاستبيانات الخاصة، إضافة إلى تقييم الرضا في حل الشكاوى عبر الرقم 937 والعمل على تحقيق مؤشرات متعددة للمستشفى وقياس الجودة بالأداء لجميع الأقسام.

وقدمت الدكتورة "الجاسر" شكرها لإدارة المستشفى وجميع الأقسام على تعاونهم الكبير في تحقيق هذا الإنجاز الذي يأتي امتدادًا للإنجازات الطبية والإدارية للمستشفى على مستوى المنطقة والمملكة بشكل عام، كما قدمت الشكر لزملائها من منسوبي القسم.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,796
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,369
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,306
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,664

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة