"تخصصي بريدة" الأول على مستوى المملكة في الأداء الموزون لما فوق 300 سرير

تضمن تقييم رضا المرضى والموظفين وقياس جودة كل الأقسام

حصل مستشفى بريدة التخصصي على المركز الأول على مستوى المملكة في الأداء الموزون للمستشفيات فوق 300 سرير، والذي يشمل العديد من المعايير والمؤشرات للتقييم.

ويأتي ذلك التقييم الذي يشمل أربعة مؤشرات، امتدادًا للإنجازات التي يحققها المستشفى سواء الطبية منها أو الإدارية وغيرها، والتي تأتي في ظل تحقيق معدلات جودة عالية خلال الفترة الماضية.

ويحظى برنامج أداء باهتمام من قِبل إدارة المستشفى ممثلة بمدير المستشفى، الدكتور تركي المقبل، وقسم الجودة وسلامة المرضى، فيما يشمل التقييم كل الأقسام بالمستشفى ويخضع للرقابة والتدقيق من قِبل القسم وكذلك إدارة الجودة بالمديرية العامة للشؤون الصحية.



وأكدت مدير إدارة الجودة، الدكتورة أريج الجاسر أن هذا الإنجاز جاء خلال الربع السنوي لبرنامج أداء الحكومي، ويعد إنجازًا مميزًا للمستشفى في هذا المجال، حيث تم خلالها تقييم مستوى رضا المرضى من خلال الاستبيان الخاص سواء في العيادات الخارجية أو الطوارئ وغيرها.

وأضافت أن التقييم يشمل أيضًا مستوى رضا الموظفين بوساطة عدد من الاستبيانات الخاصة، إضافة إلى تقييم الرضا في حل الشكاوى عبر الرقم 937 والعمل على تحقيق مؤشرات متعددة للمستشفى وقياس الجودة بالأداء لجميع الأقسام.



وقدمت الدكتورة "الجاسر" شكرها لإدارة المستشفى وجميع الأقسام على تعاونهم الكبير في تحقيق هذا الإنجاز الذي يأتي امتدادًا للإنجازات الطبية والإدارية للمستشفى على مستوى المنطقة والمملكة بشكل عام، كما قدمت الشكر لزملائها من منسوبي القسم.