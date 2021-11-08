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محافظ العارضة يوجه "مكافحة نواقل الأمراض" بمضاعفة الجهود

خلال جولة تفقدية اطلع من خلالها على منجزات المركز ومبادراته

قام محافظ محافظة العارضة إبراهيم بن يحيى الألمعي بجولة تفقدية لمركز مكافحة نواقل الأمراض بالعارضة، اطلع من خلالها على منجزات المركز ومبادراته وما يقدمه المركز من أنشطة وأعمال في مجال مكافحة نواقل الأمراض وخطط العمل المعتمدة لموسم نشاط نواقل الأمراض للعام الحالي.

كما قام الألمعي بزيارة عددٍ من الأقسام برفقة المشرف على البلهارسيا بمنطقة جازان الدكتور عبدالرحمن حكمي، والمشرف على الملاريا بمنطقة جازان الدكتور أنور الأمير ومدير مركز مكافحة نواقل الأمراض بالعارضة إسماعيل حسن عطيف، واطلع على سير عمل الأقسام وأنشطة الفحوص المخبرية والتصنيف الحشرية، وغيرها من أنشطة المكافحة الأخرى.

وفي ختام الجولة قدم "الألمعي" شكره وتقديره لكل العاملين في مركز مكافحة نواقل الأمراض بالعارضة على جهودهم الحثيثة والمبذولة تجاه القضاء على نواقل المرض، مبديًا بما شاهده من جهود جبارة تجاه مكافحة نواقل المرض، وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيم بمحافظة العارضة من الأمراض المنقولة بالنواقل، موصيًا بمضاعفة الجهود للرقي بالخدمات المقدمة.

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محافظ العارضة يوجه "مكافحة نواقل الأمراض" بمضاعفة الجهود
سبق

قام محافظ محافظة العارضة إبراهيم بن يحيى الألمعي بجولة تفقدية لمركز مكافحة نواقل الأمراض بالعارضة، اطلع من خلالها على منجزات المركز ومبادراته وما يقدمه المركز من أنشطة وأعمال في مجال مكافحة نواقل الأمراض وخطط العمل المعتمدة لموسم نشاط نواقل الأمراض للعام الحالي.

كما قام الألمعي بزيارة عددٍ من الأقسام برفقة المشرف على البلهارسيا بمنطقة جازان الدكتور عبدالرحمن حكمي، والمشرف على الملاريا بمنطقة جازان الدكتور أنور الأمير ومدير مركز مكافحة نواقل الأمراض بالعارضة إسماعيل حسن عطيف، واطلع على سير عمل الأقسام وأنشطة الفحوص المخبرية والتصنيف الحشرية، وغيرها من أنشطة المكافحة الأخرى.

وفي ختام الجولة قدم "الألمعي" شكره وتقديره لكل العاملين في مركز مكافحة نواقل الأمراض بالعارضة على جهودهم الحثيثة والمبذولة تجاه القضاء على نواقل المرض، مبديًا بما شاهده من جهود جبارة تجاه مكافحة نواقل المرض، وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيم بمحافظة العارضة من الأمراض المنقولة بالنواقل، موصيًا بمضاعفة الجهود للرقي بالخدمات المقدمة.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
12:13 AM

محافظ العارضة يوجه "مكافحة نواقل الأمراض" بمضاعفة الجهود

خلال جولة تفقدية اطلع من خلالها على منجزات المركز ومبادراته

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قاسم الخبراني - جازان
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قام محافظ محافظة العارضة إبراهيم بن يحيى الألمعي بجولة تفقدية لمركز مكافحة نواقل الأمراض بالعارضة، اطلع من خلالها على منجزات المركز ومبادراته وما يقدمه المركز من أنشطة وأعمال في مجال مكافحة نواقل الأمراض وخطط العمل المعتمدة لموسم نشاط نواقل الأمراض للعام الحالي.

كما قام الألمعي بزيارة عددٍ من الأقسام برفقة المشرف على البلهارسيا بمنطقة جازان الدكتور عبدالرحمن حكمي، والمشرف على الملاريا بمنطقة جازان الدكتور أنور الأمير ومدير مركز مكافحة نواقل الأمراض بالعارضة إسماعيل حسن عطيف، واطلع على سير عمل الأقسام وأنشطة الفحوص المخبرية والتصنيف الحشرية، وغيرها من أنشطة المكافحة الأخرى.

وفي ختام الجولة قدم "الألمعي" شكره وتقديره لكل العاملين في مركز مكافحة نواقل الأمراض بالعارضة على جهودهم الحثيثة والمبذولة تجاه القضاء على نواقل المرض، مبديًا بما شاهده من جهود جبارة تجاه مكافحة نواقل المرض، وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيم بمحافظة العارضة من الأمراض المنقولة بالنواقل، موصيًا بمضاعفة الجهود للرقي بالخدمات المقدمة.

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