النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"حازمي بيشة" تطبّق "حُسن الوفادة" بلوحة ضخمة بقمة أعلى جبال المركز

بطول (25*20 م) وألوانها المضيئة تلفت انتباه الزوار من مسافات بعيدة

قامت بلدية الحازمي التابعة لأمانة عسير بإطلاق مبادرة فرعية لمبادرة حسن الوفادة التي أطلقها أخيرًا أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال.

وفي التفاصيل، تأتي هذه المبادرة تحت مسمى مبادرة "مرحبًا ألف في عسير"، والتي تكمن في تركيب لوحة في قمة أكبر جبال المركز بطول 25*20 م بجهود ذاتية من قِبل عمال البلدية.

ومن جهة أخرى، أكد رئيس البلدية المهندس إبراهيم بن صالح القرني أن هذه الخطوة من البلدية تأتي في إطار التسابق لتقديم أحسن وفادة لزوار المركز وإظهار المعدن الأصيل للوفادة.

وأضاف "القرني" أن الهدف أيضًا من تركيب اللوحة هو لفت نظر الزوار وخصوصًا وقت الليل حيث تم إضاءتها بألوان خاصة تلفت نظر الزائر من مسافة بعيدة من خلالها للوصول إلى بلدية الحازمي ومعرفة ماذا قدمت بلدية الحازمي من مشروعات تستقبل بها ضيوفها ، مشيرًا إلى أن كل ذلك يأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة وإمارة المنطقة لتوفير كل سبل الراحة لزوار المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"حازمي بيشة" تطبّق "حُسن الوفادة" بلوحة ضخمة بقمة أعلى جبال المركز
سبق

قامت بلدية الحازمي التابعة لأمانة عسير بإطلاق مبادرة فرعية لمبادرة حسن الوفادة التي أطلقها أخيرًا أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال.

وفي التفاصيل، تأتي هذه المبادرة تحت مسمى مبادرة "مرحبًا ألف في عسير"، والتي تكمن في تركيب لوحة في قمة أكبر جبال المركز بطول 25*20 م بجهود ذاتية من قِبل عمال البلدية.

ومن جهة أخرى، أكد رئيس البلدية المهندس إبراهيم بن صالح القرني أن هذه الخطوة من البلدية تأتي في إطار التسابق لتقديم أحسن وفادة لزوار المركز وإظهار المعدن الأصيل للوفادة.

وأضاف "القرني" أن الهدف أيضًا من تركيب اللوحة هو لفت نظر الزوار وخصوصًا وقت الليل حيث تم إضاءتها بألوان خاصة تلفت نظر الزائر من مسافة بعيدة من خلالها للوصول إلى بلدية الحازمي ومعرفة ماذا قدمت بلدية الحازمي من مشروعات تستقبل بها ضيوفها ، مشيرًا إلى أن كل ذلك يأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة وإمارة المنطقة لتوفير كل سبل الراحة لزوار المنطقة.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
12:08 AM

"حازمي بيشة" تطبّق "حُسن الوفادة" بلوحة ضخمة بقمة أعلى جبال المركز

بطول (25*20 م) وألوانها المضيئة تلفت انتباه الزوار من مسافات بعيدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
0
257

قامت بلدية الحازمي التابعة لأمانة عسير بإطلاق مبادرة فرعية لمبادرة حسن الوفادة التي أطلقها أخيرًا أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال.

وفي التفاصيل، تأتي هذه المبادرة تحت مسمى مبادرة "مرحبًا ألف في عسير"، والتي تكمن في تركيب لوحة في قمة أكبر جبال المركز بطول 25*20 م بجهود ذاتية من قِبل عمال البلدية.

ومن جهة أخرى، أكد رئيس البلدية المهندس إبراهيم بن صالح القرني أن هذه الخطوة من البلدية تأتي في إطار التسابق لتقديم أحسن وفادة لزوار المركز وإظهار المعدن الأصيل للوفادة.

وأضاف "القرني" أن الهدف أيضًا من تركيب اللوحة هو لفت نظر الزوار وخصوصًا وقت الليل حيث تم إضاءتها بألوان خاصة تلفت نظر الزائر من مسافة بعيدة من خلالها للوصول إلى بلدية الحازمي ومعرفة ماذا قدمت بلدية الحازمي من مشروعات تستقبل بها ضيوفها ، مشيرًا إلى أن كل ذلك يأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة وإمارة المنطقة لتوفير كل سبل الراحة لزوار المنطقة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,330
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,182
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,692
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,062

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة