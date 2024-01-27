"خليل".. 187 كلجم حرمته أبسط أمنياته.. و"المرسه" أفشلت "الريجيم"

فيديو أثار تعاطف الكثيرين مع حالته.. ومكالمة "القحطاني" حملت البشرى

وقفت السمنة حجر عثرة أمام الشاب "خليل إبراهيم حدور"؛ في تحقيق حتى الحد الأدنى من أمنياته وأحلامه التي يراها الآخرون مجرد سلوكيات يومية لا تستحق التفكير فيها مثل الجلوس بأريحية على كرسي الحلاقة، أو مقاعد المناسبات العامة، وأخيراً مرونة الحركة واللحاق بزملائه أثناء رياضة المشي.

ويروي "خليل"؛ لـ"سبق"، معاناته مع كتلة الشحوم المثقلة بها عظامه التي تشكو الاحتكاك، حيث تصل إلى 187 كغم، ولم تفلح معه محاولات الريجيم القاسي وبرامج المشي بسبب وجبات "المرسه" الشهية المفضلة لديه، الغنية بالدقيق والموز والسمن والعسل المشتهرة بها جنوب المملكة.

ويقول "خليل"؛ وُلدت في محافظة صبيا بجازان وعرفت نفسي سميناً محبوباً بين رفاقه وجيرانه، وأسهمت السمنة في تعثري دراسياً وحرمتني هواياتي المحببة، والتنقل في كل مكان، وبالكاد حصلت على مؤهل الثانوي ليلي، وفقدت والدي وأصبحت والدتي هي مَن ترعاني وخاطبنا مستشفيات كثيرة لإجراء العملية ولم نوفق، حتى شاهدني قبل أيام شخص وأنا أسير ببطء بصعوبة بالغة، وطلب مني تسجيل فيديو حتى يشاهد حالتي الأطباء، وبالفعل سجّلت الفيديو ونال تعاطف الكثيرين واتصل بي الدكتور عائض القحطاني؛ الذي بشّرني باستعداده إجراء عملية مجاناً، وبالفعل تمّت الفحوصات وبعد أسبوع من الآن سيجريها لي".

وأضاف، عمري الآن 27 وأطمح إلى عودتي للحياة الرشيقة، ومتابعة الإمام أثناء الصلاة بخفة جسد وخشوع قلب، والحصول على وظيفة، ومتفائل أن هذا الأمل سيحققه ربي على يد الدكتور عائض القحطاني، كما تنتظر أختي البالغ وزنها 137 كلغ مصيري، ومتفائلين بعلاجها أيضاً بوساطة أطباء السمنة.