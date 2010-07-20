وزير النقل والخدمات اللوجستية يهنئ القيادة الرشيدة بحلول عيد الأضحى

سائلاً المولى عز وجل أن يختم للحجاج مناسكهم بالقبول وأن يجيب دعاءهم

رفع وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر باسمه ونيابة عن كافة منسوبي ومنسوبات منظومة النقل والخدمات اللوجستية؛ التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يختم للحجاج مناسكهم بالقبول، وأن يجيب دعاءهم وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.

وقال إن منظومة النقل والخدمات اللوجستية استعدت مبكراً لموسم حج هذا العام، وذلك من خلال رفع الجاهزية في مسارات القطاع كافة؛ وتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات، التي تنظم وتسهل حركة حجاج بيت الله الحرام؛ حيث تم تعزيز الخدمات وتكثيف الجهود، بداية من استقبال الحجاج في المطارات التي تستقبل الحجاج، بالإضافة إلى خدمات قطار الحرمين الشريفين لنقل الحجاج بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، أو من خلال الحافلات واستخدام شبكة الطرق البرية؛ مشيراً إلى أن تطوير البنى التحتية ومبادرات سلامة الطرق وبرامج جودة الخدمات المقدمة، تسهم في رفع مستوى السلامة والصيانة على الطرق، خاصة التي تؤدي للمشاعر المقدسة، مع توسيع التعاون والشراكة مع منظومة الحج في القطاعين العام والخاص، لتوفير العديد من الخدمات اللوجستية المصاحبة، وتمكين حجاج البيت الحرام من أداء مناسكهم بكل سكينة وطمأنينة.

وأضاف أن هذه الأعمال تأتي في ظل منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات، التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، مؤكداً أن المملكة سخرت جميع الإمكانات لتوفير سبل الراحة للحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وثمن جهود منسوبي ومنسوبات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، والعاملين في موسم حج هذا العام، لما بذلوه من جهود من خلال التيسير على ضيوف الرحمن في أداء مناسكهم والمحافظة على سلامتهم.