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"تويتر": ندرس إضافة زر "لم يعجبني"

كشف مسؤول في شركة "تويتر" عن دراستهم إضافة خاصية جديدة على "تويتر"، بإتاحة خيار "لم يعجبني" (dislike)، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن بعض المسؤولين في الشركة غير متحمسين لهذا الخيار.

وقال المدير بـ "تويتر" كاي فون بيكبور؛ "إن إضافة التصويت السلبي أو خاصية (لم يعجبني) ليست من أولويات المنصة، لكن لن أقول إننا لا ندرس الأمر؛ بل بدأنا بدراسته".

يأتي ذلك بعد أن تلقت الشركة كثيراً من الانتقادات على عدم إتاحتها خيار زر "لم يعجبني"، في الوقت الذي ترى الشركة أن هذا الخيار ليس حلاً للقضاء على المعلومات الكاذبة والشائعات.

تويتر لم يعجبني

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"تويتر": ندرس إضافة زر "لم يعجبني"
سبق

كشف مسؤول في شركة "تويتر" عن دراستهم إضافة خاصية جديدة على "تويتر"، بإتاحة خيار "لم يعجبني" (dislike)، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن بعض المسؤولين في الشركة غير متحمسين لهذا الخيار.

وقال المدير بـ "تويتر" كاي فون بيكبور؛ "إن إضافة التصويت السلبي أو خاصية (لم يعجبني) ليست من أولويات المنصة، لكن لن أقول إننا لا ندرس الأمر؛ بل بدأنا بدراسته".

يأتي ذلك بعد أن تلقت الشركة كثيراً من الانتقادات على عدم إتاحتها خيار زر "لم يعجبني"، في الوقت الذي ترى الشركة أن هذا الخيار ليس حلاً للقضاء على المعلومات الكاذبة والشائعات.

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
01:29 PM

"تويتر": ندرس إضافة زر "لم يعجبني"

A A A
خالد علي - الرياض
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523

كشف مسؤول في شركة "تويتر" عن دراستهم إضافة خاصية جديدة على "تويتر"، بإتاحة خيار "لم يعجبني" (dislike)، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن بعض المسؤولين في الشركة غير متحمسين لهذا الخيار.

وقال المدير بـ "تويتر" كاي فون بيكبور؛ "إن إضافة التصويت السلبي أو خاصية (لم يعجبني) ليست من أولويات المنصة، لكن لن أقول إننا لا ندرس الأمر؛ بل بدأنا بدراسته".

يأتي ذلك بعد أن تلقت الشركة كثيراً من الانتقادات على عدم إتاحتها خيار زر "لم يعجبني"، في الوقت الذي ترى الشركة أن هذا الخيار ليس حلاً للقضاء على المعلومات الكاذبة والشائعات.

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