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ممر أخضر رقمي.. الاتحاد الأوروبي بصدد إصدار جواز سفر صحي

يتيح لمواطني دوله التحرك بأمان للسياحة والسفر

ستقدم المفوضية الأوروبية اقتراحًا في مارس (آذار) الجاري؛ بشأن إنشاء جواز سفر رقمي للتطعيم ضد "كوفيد -19"، على

مستوى الاتحاد الأوروبي قد يسمح للأوروبيين بالسفر بحرية أكبر خلال ذروة فترة العطلة الصيفية.

وأعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، الاقتراح التشريعي المقبل في خطاب ألقته أمام المشرعين الألمان

المحافظين، اليوم (الاثنين)، وقدمت بعض التفاصيل الإضافية في تغريدات لاحقة، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضحت رئيسة المفوضية أن الجواز سيوفر الممر الأخضر الرقمي دليلاً على أن الشخص قد جرى تطعيمه، ونتائج

الاختبارات لمن لم يتم تطعيمهم بعد ومعلومات عن التعافي للأشخاص الذين أصيبوا بـ"كوفيد-19".

وأضافت أن الهدف هو تمكين الأوروبيين تدريجياً من التحرك بأمان في الاتحاد الأوروبي أو في الخارج للعمل أو السياحة.

واتفق قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، على العمل على إصدار شهادات اللقاح، التي تسعى دول جنوبية مثل إسبانيا واليونان لإطلاق العنان للسياحة هذا الصيف.

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ممر أخضر رقمي.. الاتحاد الأوروبي بصدد إصدار جواز سفر صحي
سبق

ستقدم المفوضية الأوروبية اقتراحًا في مارس (آذار) الجاري؛ بشأن إنشاء جواز سفر رقمي للتطعيم ضد "كوفيد -19"، على

مستوى الاتحاد الأوروبي قد يسمح للأوروبيين بالسفر بحرية أكبر خلال ذروة فترة العطلة الصيفية.

وأعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، الاقتراح التشريعي المقبل في خطاب ألقته أمام المشرعين الألمان

المحافظين، اليوم (الاثنين)، وقدمت بعض التفاصيل الإضافية في تغريدات لاحقة، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضحت رئيسة المفوضية أن الجواز سيوفر الممر الأخضر الرقمي دليلاً على أن الشخص قد جرى تطعيمه، ونتائج

الاختبارات لمن لم يتم تطعيمهم بعد ومعلومات عن التعافي للأشخاص الذين أصيبوا بـ"كوفيد-19".

وأضافت أن الهدف هو تمكين الأوروبيين تدريجياً من التحرك بأمان في الاتحاد الأوروبي أو في الخارج للعمل أو السياحة.

واتفق قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، على العمل على إصدار شهادات اللقاح، التي تسعى دول جنوبية مثل إسبانيا واليونان لإطلاق العنان للسياحة هذا الصيف.

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
04:36 PM

ممر أخضر رقمي.. الاتحاد الأوروبي بصدد إصدار جواز سفر صحي

يتيح لمواطني دوله التحرك بأمان للسياحة والسفر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ستقدم المفوضية الأوروبية اقتراحًا في مارس (آذار) الجاري؛ بشأن إنشاء جواز سفر رقمي للتطعيم ضد "كوفيد -19"، على

مستوى الاتحاد الأوروبي قد يسمح للأوروبيين بالسفر بحرية أكبر خلال ذروة فترة العطلة الصيفية.

وأعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، الاقتراح التشريعي المقبل في خطاب ألقته أمام المشرعين الألمان

المحافظين، اليوم (الاثنين)، وقدمت بعض التفاصيل الإضافية في تغريدات لاحقة، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضحت رئيسة المفوضية أن الجواز سيوفر الممر الأخضر الرقمي دليلاً على أن الشخص قد جرى تطعيمه، ونتائج

الاختبارات لمن لم يتم تطعيمهم بعد ومعلومات عن التعافي للأشخاص الذين أصيبوا بـ"كوفيد-19".

وأضافت أن الهدف هو تمكين الأوروبيين تدريجياً من التحرك بأمان في الاتحاد الأوروبي أو في الخارج للعمل أو السياحة.

واتفق قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، على العمل على إصدار شهادات اللقاح، التي تسعى دول جنوبية مثل إسبانيا واليونان لإطلاق العنان للسياحة هذا الصيف.

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