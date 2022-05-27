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4 تنبيهات متقدمة للأرصاد.. هنا تفاصيلها ومواعيدها

تؤدي إلى تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية وتصحب بالبرد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا لمناطق مكة المكرمة وعسير والباحة وجازان من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة، تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول، مما يؤدي إلى تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية .

بدأت الحالة الساعة الواحدة ظهرًا وتتواصل حتى الواحدة من منتصف ليل الثلاثاء، وتشمل جازان، أبو عريش، والدائر والعارضة، كما تشمل في الباحة العقيق، وتشمل في عسير بيشة وتثليث وخميس مشيط وسراة عبيد وظهران الجنوب، كما تشمل في مكة المكرمة الطائف وتربة وميسان.

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4 تنبيهات متقدمة للأرصاد.. هنا تفاصيلها ومواعيدها
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا لمناطق مكة المكرمة وعسير والباحة وجازان من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة، تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول، مما يؤدي إلى تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية .

بدأت الحالة الساعة الواحدة ظهرًا وتتواصل حتى الواحدة من منتصف ليل الثلاثاء، وتشمل جازان، أبو عريش، والدائر والعارضة، كما تشمل في الباحة العقيق، وتشمل في عسير بيشة وتثليث وخميس مشيط وسراة عبيد وظهران الجنوب، كما تشمل في مكة المكرمة الطائف وتربة وميسان.

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
09:20 PM

4 تنبيهات متقدمة للأرصاد.. هنا تفاصيلها ومواعيدها

تؤدي إلى تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية وتصحب بالبرد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,502

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا لمناطق مكة المكرمة وعسير والباحة وجازان من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة، تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول، مما يؤدي إلى تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية .

بدأت الحالة الساعة الواحدة ظهرًا وتتواصل حتى الواحدة من منتصف ليل الثلاثاء، وتشمل جازان، أبو عريش، والدائر والعارضة، كما تشمل في الباحة العقيق، وتشمل في عسير بيشة وتثليث وخميس مشيط وسراة عبيد وظهران الجنوب، كما تشمل في مكة المكرمة الطائف وتربة وميسان.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,965
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,883
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,169
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,516

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