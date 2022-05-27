4 تنبيهات متقدمة للأرصاد.. هنا تفاصيلها ومواعيدها

تؤدي إلى تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية وتصحب بالبرد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا لمناطق مكة المكرمة وعسير والباحة وجازان من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة، تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول، مما يؤدي إلى تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية .

بدأت الحالة الساعة الواحدة ظهرًا وتتواصل حتى الواحدة من منتصف ليل الثلاثاء، وتشمل جازان، أبو عريش، والدائر والعارضة، كما تشمل في الباحة العقيق، وتشمل في عسير بيشة وتثليث وخميس مشيط وسراة عبيد وظهران الجنوب، كما تشمل في مكة المكرمة الطائف وتربة وميسان.