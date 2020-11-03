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هجوم فيينا.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى قتيلين بعد وفاة امرأة متأثرة بجروحها

مقتل أحد المنفّذين والشرطة تطارد آخر

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم المسلح الذي وقع ليل الاثنين في وسط فيينا، إلى قتيلين، بعد وفاة امرأة متأثرة بجروحها؛ بحسب ما نقله التلفزيون النمساوي العمومي "أو آر إف" عن رئيس بلدية العاصمة.

وقال رئيس البلدية مايكل لودفيغ عبر التلفزيون: إنه "بعد هذه الجريمة المروعة توفيت امرأة متأثرة بجروحها"؛ لتصبح بذلك ثاني ضحية للهجوم الذي حصد في وقت سابق حياة أحد المارة، وأوقع 14 جريحًا؛ في حين أردت الشرطة أحد منفذيه قتيلًا، وما زالت تطارد مهاجمًا آخر واحدًا على الأقل.

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هجوم فيينا.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى قتيلين بعد وفاة امرأة متأثرة بجروحها
سبق

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم المسلح الذي وقع ليل الاثنين في وسط فيينا، إلى قتيلين، بعد وفاة امرأة متأثرة بجروحها؛ بحسب ما نقله التلفزيون النمساوي العمومي "أو آر إف" عن رئيس بلدية العاصمة.

وقال رئيس البلدية مايكل لودفيغ عبر التلفزيون: إنه "بعد هذه الجريمة المروعة توفيت امرأة متأثرة بجروحها"؛ لتصبح بذلك ثاني ضحية للهجوم الذي حصد في وقت سابق حياة أحد المارة، وأوقع 14 جريحًا؛ في حين أردت الشرطة أحد منفذيه قتيلًا، وما زالت تطارد مهاجمًا آخر واحدًا على الأقل.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
08:21 AM

هجوم فيينا.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى قتيلين بعد وفاة امرأة متأثرة بجروحها

مقتل أحد المنفّذين والشرطة تطارد آخر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم المسلح الذي وقع ليل الاثنين في وسط فيينا، إلى قتيلين، بعد وفاة امرأة متأثرة بجروحها؛ بحسب ما نقله التلفزيون النمساوي العمومي "أو آر إف" عن رئيس بلدية العاصمة.

وقال رئيس البلدية مايكل لودفيغ عبر التلفزيون: إنه "بعد هذه الجريمة المروعة توفيت امرأة متأثرة بجروحها"؛ لتصبح بذلك ثاني ضحية للهجوم الذي حصد في وقت سابق حياة أحد المارة، وأوقع 14 جريحًا؛ في حين أردت الشرطة أحد منفذيه قتيلًا، وما زالت تطارد مهاجمًا آخر واحدًا على الأقل.

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